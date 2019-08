Praha úpí pod návalem turistů, průvodci je ženou mimo centrum, lákají třeba na Letnou

Fronty na Pražském hradě nebo petřínské lanovce, tlačenice na Karlově mostě a u Staroměstské radnice. Do Prahy se ročně přijede podívat sedm milionů turistů, většina z nich přitom obráží pouze nejznámější památky metropole. V posledních letech jsou tak na vzestupu projekty, jež se snaží ukazovat i méně známou tvář českého hlavního města. Ať už se jedná o speciální vycházky, netradiční průvodce nebo alternativní mapy.

Turisté většinou v Praze stráví v průměru dva dny a mezi nejčastěji navštěvované cíle patří Pražský hrad, petřínská lanovka a rozhledna, zoologická zahrada či synagogy v historickém jádru.

Jen na Pražský hrad vloni zavítalo téměř dva a půl milionu lidí, již tři roky se zde přitom návštěvníci musí podrobit bezpečnostní kontrole, která zapříčiňuje dlouhé fronty před branami nejznámější české památky. Frontu si vystojí také zájemci o jízdu petřínskou lanovkou. Tou se podle údajů CzechTourism vloni svezly více než dva miliony lidí. Nahoru se přitom dá dostat i procházkou přes park.

Pražské historické centrum v posledních letech úpí pod náporem turistů z celého světa. Podle údajů Prague City Tourism, starající se o propagaci české metropole, jezdí do Prahy až pětkrát více cizinců než Čechů. Vloni patřili mezi nejčastější návštěvníky Němci, Britové, Američané, Rusové, Italové, Číňané a Jihokorejci.

"Cítíme, že je potřeba turismus kultivovat tak, aby se nerozvíjel na úkor Pražanů. Proto pokračujeme a zintenzivníme propagaci čtvrtí mimo centrum, které mají turistům také co nabídnout a uleví přetíženému centru," uvedla letos v únoru radní hlavního města Prahy Hana Třeštíková.

Právě alternativní tvář Prahy v posledních letech ukazuje řada nezávislých projektů, ať už se jedná o speciální vycházky, netradiční průvodce nebo mapy.

Procházky do neznáma i s bezdomovci

"Kvůli psaní jsem po patnácti letech vyrazil na královskou cestu a zjistil jsem, že vypadá šíleně. Jakákoliv autenticita se vytratila, kdybyste ulice přesunula do Londýna, Paříže nebo kamkoliv jinam, vyšlo by to nastejno," vypráví Matěj Černý, jeden ze spoluautorů tři roky starého průvodce 111 míst v Praze, která musíte vidět.

V něm společně se svou partnerkou Marií Peřinovou píší o nepříliš známých místech metropole, které běžný turista přehlédne. Místo královské cesty nebo synagogy v ní čtenáře nabádají k objevování bohnického hřbitova, kubistických zajímavostí nebo dnes již populárních čtvrtí Karlína a Holešovic.

I v historickém centru města se však podle Černého stále dají najít autentická místa. "Mám rád místa, která jsou blízko turistickým památkám, ale nechodí tam moc lidí a máte pocit, že jste se ocitli úplně někde jinde. V tomto ohledu je fascinující třeba Galerie Josefa Sudka, dostane vás totiž z 'hučícího města' do oázy klidu. Podobné je to s dětským hřištěm na Novém Světě," uvádí několik příkladů.

V Praze pracují stovky průvodců, od těch certifikovaných, jež nabízí Pražská informační služba, po poskytovatele takzvaných free tour. Kromě toho existuje řada specializovaných agentur a organizací, které se zaměřují na alternativní tematické okruhy a místa, kam turisté běžně nemíří. Mezi nejznámější patří Pragulic.

Sociální podnik zaměstnává lidi bez domova, kteří provádí lidi po místech spojených s pražským podsvětím, drogami, životem bezdomovců, ale i železničních pražcích. Ti otrlejší mohou vyzkoušet také den v kůži člověka bez domova.

Koncept funguje již sedm let a stojí za ním tři studentky. Od roku 2012 již procházek využilo kolem 60 tisíc lidí, říká spoluzakladatelka Tereza Jurečková. "Největší zájem je o noční prohlídky s Karimem," dodává s tím, že mají také zájemce z řad cizinců.

Další alternativní procházky nabízí třeba organizace Praha Neznámá, kterou založil Petr Ryska. Koncept začal v roce 2013 jako blog o zajímavých skrytých koutech Prahy a postupně z něj vznikly knihy i tematické vycházky.

"Snažím se ukázat, že Praha není jenom centrum, například Pražský hrad nebo Karlův most. Jsou to sice nádherné a úctyhodné památky, ale viděli jsme je už tisíckrát a není na nich co objevit. Já se naopak snažím představit lidem i jiná místa, jako například Klánovice. Na Prahu je totiž potřeba nahlížet jako na soubor různých městských čtvrtí, vesnic a přírodu mezi tím," uvedl Ryska před lety v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Vstát dřív a jít za hranice klasických tras

O to se mimo jiné snaží i Janek Rubeš a Honza Mikulka, kteří upozorňují na turistické nástrahy v Praze a propagují taktéž místa, kterým se davy turistů vyhýbají. Pod názvem Honest Guide točí videa a letos v květnu jim vyšla i první kniha se stejným názvem.

"Když jsem poprvé pobíhal po Praze v šest ráno, málem jsem ji nepoznal. Metro je narvané lidmi, co jedou do práce, ale hlavní turistické "atrakce" zejí prázdnotou. Mimochodem, když si přečtete recenze na místa, jako je třeba Karlův most, nejvíc lidí si stěžuje právě na jeho přeplnění, přitom řešení je tak jednoduché. Selský rozum asi turistům často chybí, ale do skupiny "turistů" často počítám i sebe, když někam cestuji. Těžko můžeme hodit deset milionů lidí, kteří ročně navštíví Prahu, do jednoho pytle. Turismus v Praze víc než marketing potřebuje hlavně pořádný management," sdělil v nedávném rozhovoru pro Aktuálně.cz Janek Rubeš.

Po Praze se lze ale nechat vést také alternativní nekomerční mapou Use-it. Na té se každý rok podílejí mladí dobrovolníci, letos v květnu vyšla již podeváté. "Chceme směrovat kroky turistů mimo klasické trasy, ukazovat jiný druh zábavy, apelovat na jejich smysl pro udržitelný turismus a ovlivňovat jejich chování. Naprostým ideálem je, aby se městem pohybovali tak, jako by ani nebyli turisté. Tak aby z toho měli užitek jak oni, tak místní," uvedla koordinátorka mapy a zakladatelka organizace Eva Křížová.

V mapě například dobrovolníci vyzývají k návštěvě panelových sídlišť na Jižním Městě, Nuslí nebo ochutnání chlebíčku. Alternativní mapu podporuje i Městská část Praha 1 a již zmiňovaná Pražská informační služba.

Turisté chodí jako v limbu, je třeba být pozornější

Podle Matěje Černého štvou Pražany turisté stejně jako kdekoliv jinde na světě. "Uvědomil jsem si to, když jsem byl ve dvaceti letech v Edinburghu. Vrazila do mě nějaká paní, která šla do práce, šlo na ní vidět, jak hrozně jí jako turista lezu na nervy. Je to tím, že turisté jako by byli v limbu. Jsou rozevlátí, většinou nekoukají před sebe, ale nahoru na domy a špatně se mezi nimi pohybuje," popisuje.

Druhým dechem však dodává, že turisté přinesli do hlavního města spoustu pozitivních věcí a k současnému životu v Praze zkrátka patří. "Vadí mi ale, že město občas někde něco nereguluje trochu víc. Třeba by mohlo víc dbát na to, jaké obchody v některých domech jsou nebo jak vypadají jejich vývěsní štíty," přemítá Černý.

Sám se pravděpodobně bude i nadále vyhýbat královské cestě nebo Karlovu mostu v hlavní turistické sezoně. Myslí si ale, že během toulek hlavním městem stále lze objevit řadu zajímavých míst, o kterých se v tradičních bedekrech nedočtete. Stačí jen být pozornější.