Co si zkusí zloději na turisty? První nabídku pomoci odmítněte, radí kouč sebeobrany

Na dovolené si člověk chce hlavně odpočinout. Povolí v pozornosti a nechce myslet na špatné věci. Velmi často je ale v místě, ve kterém se neorientuje, nezná místní zvyklosti a neumí místní jazyk. Za takových okolností se snadno stane cílem kriminálníků. Instruktor sebeobrany Pavel Houdek v rozhovoru pro Aktuálně.cz radí, jak předejít problémům a co dělat, když už se do nějakého dostanete.

Jaké jednoduché sebeobranné techniky by měl každý, kdo cestuje, znát?

Když už by se člověk musel fyzicky bránit, tak je dost pozdě. Každý se ale může seznámit s nejčastějšími taktikami kriminálníků a naučit se základní preventivní postupy, aby zločincům jejich práci co nejvíce ztížil. Je to možná cynické, ale když budete jen o málo těžší cíl, než je zbytek lidí, tak máte skoro jistotu, že si zloděj vybere někoho jiného.

Co tedy konkrétně dělat, aby se člověk na cestách vyvaroval nepříjemných situací?

Kriminálníci si vás z nějakého důvodu vyberou. Typicky to je proto, že u sebe máte větší množství peněz nebo nějakou cennou techniku. Začněme u peněz. Dobře si vyberte místo, kde si peníze vyměníte. U směnáren na exponovaných místech, jako jsou letiště, běžně číhají takzvaní spotteři - to jsou lidé, kteří mají za úkol vytipovat turisty, kteří si mění velkou sumu peněz. Když si vás vyberou, pověsí se na vás jejich parťáci a do hotelu už s těmi penězi dost možná nepřijedete. Nebo jo, ale druhý den najdete vykradený pokoj. Měňte si proto peníze někde, kde je to diskrétní, ale zároveň bezpečné.

V peněžence noste jenom hotovost na běžné denní výdaje. Když někde u stánku se zmrzlinou otevřete peněženku, nechcete, aby v ní spotteři viděli velké množství hotovosti. Když tam budete mít malou sumu peněz, nebudete pro zloděje a kapsáře atraktivní cíl.

Co dalšího byste cestovatelům poradil?

Když doletíte do cílové destinace, tak si odstraňte ze zavazadel štítky leteckých společností a také případné štítky s vaším jménem a telefonním číslem. To všechno jsou informace, které kriminálníci mohou zneužít k sociálnímu inženýrství. Když vědí, odkud jste a jak se jmenujete, mohou to zneužít k útoku. Mají velmi propracované postupy, jak třeba s věrohodnou historkou o tom, že jste v nouzi a potřebujete pomoci, dostat peníze z vašich blízkých v Čechách.

Jaké vybavení pro osobní bezpečnost byste doporučili nosit při cestování?

Pokud jde o sebeobranné pomůcky, tak první rada je paradoxně upozornění na to, že ve většině zemí je jejich značná část zakázaná. My jsme zvyklí, že u sebe můžeme nosit v podstatě cokoliv, od pepřového spreje po teleskopický obušek. Ve většině zemí to dovoleno není a za držení podobných věcí hrozí opravdu vysoké pokuty. Proto se nejprve seznamte s legislativou příslušné země, aby vás snaha být v bezpečí naopak nedostala do problémů.

Pokud jde o vybavení, které si vzít s sebou, tak doporučím obyčejný klínek. Pokud jste totiž ubytovaní v hotelu na karty, tak byste měli vědět, že drtivá většina těchto zámků lze během pár vteřin hacknout a otevřít s běžně dostupným vybavením za pár tisíc korun. Zvládne to každý, nevyžaduje to nějaké pokročilé IT znalosti. Proto doporučuju klínek. Dáte ho zevnitř pode dveře, takže i když si zloděj v noci dveře otevře, tak se vám do pokoje nedostane. Vy můžete klidně spát.

Nenechte si pomoci od každého

Jaké jsou nejčastější podvody, s nimiž se turisté mohou setkat?

Existují triky, které kriminálníci používají pořád dokola, jen v různých variantách. A používají je proto, že fungují. Už docela známá klasika je, že vám kriminálníci způsobí nějakou nehodu, o čemž samozřejmě nevíte, a pak vám nabídnou pomoc. Pod pneumatiku auta vám dají hřebík, a jedou za vámi. Když po pár kilometrech zjistíte, že máte prázdnou pneumatiku a zastavíte, tak jakoby náhodou u vás přibrzdí ochotný řidič a začne vám pomáhat. Mezitím jeho parťák ukradne věci z auta.

Z jiného soudku je nabídka protislužby "zdarma". Například před vámi vypadne čističi bot kartáč z ruky. Spoléhá na to, že mu ho podáte, on vám jakoby z vděčnosti nabídne, že vám zadarmo vyčistí boty. A když vám je vyčistí, dozvíte se, že to stojí třeba 50 euro. Pokud byste náhodou nechtěli zaplatit, za vámi už stojí banda jeho kompliců, kteří na vás začnou křičet a donutí vás zaplatit. Podobně vám třeba prodavač kytek podá jednu kytku s tím, že je to vzorek zdarma. Jakmile si ji vezmete do ruky, zjistíte, že zdarma je vlastně hodně drahé.

A co na turisty používají kapsáři?

Každý kapsář se vám potřebuje nepozorovaně dostat na tělo. Jedním ze způsobů je, že parta kapsářů vyvolá umělou tlačenici. Stojí na zastávce, a když začnete nastupovat, tak se najednou všichni začnou cpát dovnitř. Když se ocitnete mezi nimi, tak vám vyberou kapsy nebo zavazadlo. Jakmile se na vás kdekoliv začne někdo tlačit, hlídejte si kapsy.

Druhý nejčastější princip podvodu je, že vás jeden kriminálník - velmi často je to žena - něčím rozptýlí a jeho parťáci vás mezitím nepozorovaně okradou. Typickou taktikou je, že vám třeba vymačkají na batoh krém na opalování. Pak na vás zaklepe milý pán nebo paní, řekne vám, že se vám v batohu asi otevřel krém, a už má v ruce kapesníčky, aby vám pomohl ho vyčistit. Mezitím vás jeho parťáci oberou. Podobně funguje trik, kdy se k muži začne lísat atraktivní žena a začne mu nabízet sex. Za jeho zády už pracují komplicové.

Pavel Houdek inovátor v oblasti sebeobrany

expert v oblasti prevence násilí

zakladatel projektu Moderní sebeobrana

spoluautor knihy Moderní sebeobrana, praktického průvodce pro ty, kteří chtějí zvýšit svou osobní bezpečnost a naučit se efektivně bránit v každodenních situacích i v případě krize

Zpozorněte také, pokud někde na ulici uvidíte pohozenou peněženku. To je častý trik. Kapsáři vědí, že když uvidíte "ztracenou" peněženku, je obrovská šance, že si - třeba i mimoděk - pohmatem zkontrolujete tu svoji. Jakmile to uděláte, přesně vědí, odkud vám peněženku mají vytáhnout a nemusí pak ztrácet čas prohledáváním všech kapes.

Ztropte scénu a křičte, když je nejhůř

Jakým způsobem mohou turisté rozeznat podvodníky a vyhnout se jim?

Kriminálníci fungují sériovým způsobem. Jejich modus operandi je takový, že dělají stále stejnou věc pořád dokola. Chtějí vydělat co nejvíc v co nejkratším čase a s co nejmenším rizikem. Jakmile narazí na nějaké problémy, tak je velká šance, že od toho ustoupí. Protože problémy znamenají čas a taky větší riziko. A proč riskovat, když za stejnou dobu můžou udělat několikrát to, na co jsou zvyklí a co jim dobře jde.

Znáte-li nejčastější kriminální taktiky, tak se jim snadno vyhnete. Když se vám na dovolené stane nějaká nehoda, tak prostě odmítněte pomoct toho, kdo vám ji jako první nabízí. Možná to není zločinec, možná se vám opravdu stala nehoda a ten člověk se vám upřímně snaží pomoct. Pokud je to ale připravená past, výrazně tím snížíte šanci, že se stanete obětí okradení. Raději si někoho vyberte a požádejte ho o pomoc vy sami.

Podobně když vám někdo nabízí vzorek něčeho zdarma, tak si ho prostě neberte. Možná jste zrovna přišli o jednu kytičku, ale možná jste si ušetřili velké problémy. Když před vámi někdo něco upustí, upozorněte ho na to, ale nepřijímejte výměnou žádnou pozornost.

Co když jsme si nedávali pozor a v nějaké nebezpečné situaci jsme se ocitli?

Ztropte scénu. Nebojte se křičet, vyvádět, upozornit na sebe. Připoutejte na sebe veškerou pozornost. O tu kriminálníci nestojí a nejspíš se stáhnou. Na druhou stranu, uvědomte si, o co v dané věci jde, a zbytečně neriskujte. Pokud okolo vás stojí agresivní banda a nutí vás zaplatit nebo narazíte na ozbrojeného lupiče a chce po vás jenom peníze, tak jim je prostě dejte. Zdraví je mnohem důležitější než peníze.