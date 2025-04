Vzlety a pády Jamese Bonda. Podívejte se, čím vším si agent 007 už prošel

Už už to vypadalo, že budoucnost Jamese Bonda bude všelijaká. Podle posledních zpráv se ale přece jenom vyjasňuje, další filmový příběh slavného agenta 007 bude přespříští rok a zápletka se pravděpodobně vrátí v čase do padesátých a šedesátých let minulého století. A charismatický špion, který dosud na požádání zachraňoval svět, bude teprve mladíček.

