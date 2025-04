I v České republice existuje brána do jiných světů. Zamířit za ní můžete na Broumovsko, konkrétně do Adršpašsko-teplických skal, kde se ukrývá vstup do skutečné říše pohádek. Tamní přírodní kulisy si totiž „zahrály“ v řadě snímků. Natáčely se tady Třetí princ, O živé vodě, Z pekla štěstí 2 nebo Princ a večernice.

Hned u hlavního vstupu do skal se vám otevře pohled na "Dračí jeskyni", místo, odkud trojhlavá saň ze známé Troškovy pohádky Z pekla štěstí 2 vyhlížela statečnou Markýtku. Jen o kousek dál, u Velkého vodopádu, který padá do skalních soutěsek z výšky šestnácti metrů, se zase ocitnete ve slavných Diamantových horách. Právě tady se natáčely scény z Moskalykova snímku Třetí princ, ve kterém si zahrála Libuše Šafránková, Pavel Trávníček či Jiří Bartoška. Působivý vodopád vytváří voda odtékající z malebného jezírka, které patří k těm nejkrásnějším a nejromantičtějším zákoutím v celé přírodní rezervaci. Turistickou atrakcí se stalo už v roce 1857, kdy tady byla podniknuta první plavba po loďkách. Krásné výhledy a stezky Adršpach si ale neoblíbili jen čeští filmaři, natáčet sem jezdí i zahraniční produkce. Unikátní přírodní kulisy v podobě skalních masivů se objevily třeba v celosvětově úspěšné filmové sérii Letopisy Narnie. Jejich tvůrci si vedle Adršpachu zamilovali i nedaleké Tiské stěny v Českosaském Švýcarsku. Související Církev na něj nestačila, zachraňují ho dobrovolníci. Kostel u Adršpachu vzkvétá 19 fotografií I bez filmové kamery si ale v Adršpašsko-teplických skalách budete připadat jako v pohádce. Skalní formace zvláštních tvarů a pestrá divoká krajina představují ráj pro milovníky přírody, fotografy i dobrodruhy. Vybízí k pěším túrám, cyklistickým toulkám i lezení po skalách. Na své si tu přijdou rodiny s dětmi i zkušení turisté. Za návštěvu však nestojí jen skalní město, které patří k těm největším ve střední Evropě. Do chráněné krajinné oblasti patří i jeho okolí, které je zároveň vyhlášené výskytem vzácného ptactva. "Je tu mnoho míst na zastavení, zamyšlení, odpočinku od rušného života. Adršpach obecně nabízí celou řadu krásných stezek, které vedou skalami a na nichž nemusíte za celou dobu potkat jediného turistu. Neustále vás obklopuje zeleň a krásné výhledy," přibližuje unikátní atmosféru regionu Kateřina Menšíková z Technických služeb Adršpach, provozovatele adršpašského skalního města, která je zodpovědná za cestovní ruch. Tím ale výlet do pohádky nekončí. Přímo u Adršpachu se totiž nachází dvoupatrový renesanční zámek se zahradou, ve kterém najdete zázemí s kavárnou, infocentrem, dětským koutkem, pohádkovou místnost i únikovou hru Třetí princ. Prohlédnout si tady můžete také výstavu motoristických veteránů s názvem Zámek s vůní benzínu nebo výstavu historického upomínkového skla Adršpach: skály, sklo. Rezervace je jistota Adršpach pravidelně sužoval velký nápor turistů, a to nejen těch českých, ale i polských, kteří tvoří až 70 procent z nich. Od zavedení rezervačního systému se ale situace s nekonečnými frontami uklidnila. Kapacita je totiž omezena na 400 osob za hodinu, takže se návštěvnost rovnoměrně rozprostře do celého dne. Abyste měli jistotu, že se do skalního města opravdu dostanete, stačí si s alespoň jednodenním předstihem zakoupit e-vstupenku. Její cena začíná v hlavní sezóně, která trvá do 30. 6., na 180 korunách za dospělého. Pořídit ji můžete rovnou i s parkováním, které vyjde na stejnou částku. Vstupenku stále zakoupíte i na místě, avšak jen v případě, že zbude volná kapacita. Sáhnout si navíc budete muset hlouběji do kapsy, u pokladny zaplatíte 230 korun.