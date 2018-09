před 1 hodinou

Nudistické pláže fungují již od konce 19. století. Poprvé o nahém plavání v přírodě nedaleko New Jersey básnil Američan Walt Whitman. Nahé slunění a plavání se poté během první poloviny 20. století rozšířilo dále do světa. Největší rozmach zažilo během 60. let 20. století. Dnes existují nejen nudistické kempy, či pláže, ale také části městských parků. A počet vyznavačů trávení volného času bez plavek každým rokem narůstá. Server CNN nedávno přinesl výběr patnácti nejlepších nudistických pláží ve světě. Tohle jsou některé z nich.