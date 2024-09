U Baltu se konečně nadechnete. Navíc tu rozumí jedné z největších českých vášní

Neobyčejnou krásu baltských pláží i pobřežních lesů chtěli manželé Magda a Łukasz sdílet s ostatními. Vytvořili tak šest prázdninových domků, které ve svých interiérech zrcadlí okolní přírodu. Teplé barvy interiéru ladí s atmosférou místa. Když v dálce zapadá slunce, návštěvník pochopí pečlivý výběr odstínů modré a růžové. Je to zkrátka jako koupat se v moři červánků.

Sasino je klidná vesnička v severním Polsku. Zdejší oblast je známá svou krásnou přírodou, rozlehlými borovicovými lesy a širokými písečnými plážemi. Polští manželé Magda a Łukasz znají půvab místního života od dětství, a když se jim naskytla možnost zprostředkovat Sasino ostatním, pustili se do vybudování šesti moderních a stylových domečků.

Od začátku měli v plánu jemně odkazovat interiérem na okolní přírodu. "V interiéru je hodně modrých prvků. Vlnité dekorace na stěnách a růžovo-hnědý půlkruh v ložnici připomíná západ slunce," říká Magda. Promyšlená kombinace barev působí příjemně a útulně.

Většina materiálů, které stavitelé použili, je přírodní. "Kámen použitý v kuchyni pochází z Itálie. V horním patře jsou dřevěné podlahy, což je zejména ráno velmi příjemné. Interiér navrhla designérka Ela Sawicka ze studia EM2, ale s manželem jsme měli vliv na každý krok, včetně výběru materiálů, barev a nábytku," dodává Magda s tím, že se inspirovali u skandinávské architektury a dánského designu.

Součástí domů je krytá terasa, kde mohou návštěvníci trávit čas, i když venku prší. Srdce všech obývacích pokojů tvoří krb a pohodlná sedačka s obří televizí. Domky jsou uzpůsobené k celoročnímu pobytu, protože se prý člověk ani po letní sezoně nemusí u Baltského moře bát nudy.

Sbírání hub i jantaru

"V chladnějších měsících je tu čerstvý vzduch plný jódu. Naši hosté jsou často rodiny s dětmi trpícími chronickými infekcemi dýchacích cest. Procházky po pláži jsou pro ně skvělým doplňkem léčby. V našich lesích máme spoustu hub, takže podzim je ideální pro milovníky houbaření. Po bouřkách se na plážích dají najít malé kousky jantaru. Sbíráme je každý rok s naší dcerou a velmi ji to baví," říká spolumajitelka domečků Morze Sasino, které najdete i na webu Amazing Places.

Pro toho, kdo žije u Baltského moře, je v podstatě přirozené, že venku neustále fouká. "Dokonce bych řekla, že si na silný vítr zvyknete natolik, že se cítíte nepříjemně na místech, kde se vzduch nehýbe. Jezdí k nám hosté z jižního Polska. Ze začátku jim bývá docela chladno, ale po pár dnech nadšeně říkají, že mohou konečně dýchat. Zvláště během horkých letních měsíců," dodává Magda.

Na to, jak to vypadá uvnitř domků a u moře v Sasinu, se podívejte do galerie.