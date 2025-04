Unikátní roubenky i selské usedlosti. Adršpach nejsou jen skály

Když se řekne Adršpach, většině se vybaví impozantní skalní město, které patří k největším ve střední Evropě. Tento kraj však nabízí mnohem víc, stačí jen odbočit od turistického okruhu a objeví se před vámi další ze specifických zajímavostí zdejšího regionu: nádherné roubenky a selské usedlosti.

Ačkoli se stavení ze 14. a 15. století prakticky nedochovala v původní podobě, několik z nich si stále drží svoje charakteristické rysy: klenutou síň v přízemí, ze které se vchází do prostorné místnosti s pecí, chodbu vedoucí do černé kuchyně, chlévů a stájí. Patro pak sloužilo k uskladnění sena nebo také jako obytný prostor. Ve 2. polovině 19. století prošly původně dřevěné stavby masivní přestavbou a dřevo nahradily cihly.

Nejvýznamnější památkou lidové architektury v Adršpachu je Umlaufův statek, který se nachází v Dolním Adršpachu v těsné blízkosti Adršpašských skal. Dům má roubenou přízemní část a hrázděné patro. Tato unikátní konstrukce patří do typu venkovských staveb, kterou sem importovali osídlenci ze středního Německa. Umlaufův statek býval dvě stě let rychtou, ve které rychtář úřadoval v prvním patře a kde se konaly zasedání obecní rady.

Statek je sice památkově chráněn, ale na konci 60. let měl namále. Členové národního výboru se ho rozhodli strhnout, aby, jak stojí v obecní kronice, "zachránili cenný eternit". Tomu ale naštěstí svým zásahem zabránili památkáři a z dalších podobných nápadů sešlo. Statek prošel nejnutnějšími opravami a dnes slouží jako penzion.

Originálně řešené jsou i vstupy zhotovené z pískovce, občas mají tzv. sedátkový portál, kterému se říká domovní šnek. Kamenicky zajímavé jsou také psí boudy, jež byly vytesány přímo do podezdívky domu a často zdobeny.

V současné době nabízí řada roubených staveb v Adršpašsko-teplických skalách unikátní možnost přespání. Pro turisty ubytované na Broumovsku je vstup do skalního města garantován díky kartě hosta, kterou poskytují vybraní ubytovatelé. Garance se však netýká polední špičky (platí tedy pro časové rozpětí od 8.00 do 10.00 a od 14.00 do 18.00). Návštěvníci si mohou svůj program komfortně naplánovat také prostřednictvím online rezervačního systému.