Skrytá oáza klidu. Černý dům ve Vraném nad Vltavou má biotop ke koupání i saunu

Přestože je součástí obce, jako by byl skrytý před okolním světem. Černý dům ve Vraném nad Vltavou si majitel nechal postavit na kraji uliční zástavby s přáním, aby zapadl do okolí, ale zároveň se od něj i distancoval. Architekti z 0,5 Studia navrhli dům se sedlovou střechou, kde všechny pokoje vyhlížejí do zahrady, přímo na hladinu nového biotopu.

Studio začalo na návrhu pracovat už v roce 2020, kdy je majitel pozemku oslovil s přáním navrhnout jednoduchý bezbariérový dřevěný dům o dispozici 5+kk. "Dům stojí na konci zástavby a cílem bylo, aby vytvořil na zahradě skrytou oázou klidu s přírodním koupacím jezírkem," vysvětlují autoři Pavel Nový a Vít Svoboda, kteří se při navrhování domu inspirovali tradiční venkovskou zástavbou. Dům se sedlovou střechou a přesahy, které plynule přecházejí v zastřešení terasy, je převážně ze dřeva. "Hmotu domu zceluje černá barevnost, která skvěle komunikuje se zahradou a vodní plochou. Stavba ustupuje od uliční čáry na šířku parkovací státní a jeho fasáda doslova tvoří hranu mezi prostorem vně a uvnitř pozemku, téměř tak, jak dříve vesnická zástavba vznikala," vysvětlují architekti. Projděte si dům v galerii.