V Itálii si neobjednávejte café latté, v Rusku nedávejte sudý počet kytek, radí místní cestovatelům

před 5 hodinami

Cestování po světě znamená setkávání se s odlišnými kulturami a zvyky. Často řešenou otázkou je oblékání. Užitečné ale mohou být i další rady, jak se chovat k místním a která gesta raději nepoužívat. Na otázku "Co bych rozhodně neměl dělat při návštěvě vaší země?" odpovídali členové on-line komunity Quora.

Milovníci kávy by si v Itálii rozhodně neměli objednávat café latté, které Italové nevedou. Další věc, kterou italští číšníci na turistech nemají rádi, jsou objednávky cappuccina po poledni. To se pije pouze dopoledne.

Pokud vás pozvou na čaj, kávu nebo další občerstvení v Irsku, rozhodně byste neměli nabídku odmítnout. "Irové si nemohou pomoci a jsou velmi vstřícní, pokud je ale budete odmítat, vezmou si to osobně," uvedl Caragh Maxwell.

Judith Meyerová, obyvatelka Berlína, napsala, že v Německu by absolutně nikdo neměl zkoušet hajlovat nebo projevovat sympatie k nacistickým symbolům. "Je to zločin a každý rok jsou za to zatýkáni turisté," dodala. Známým případem bylo zatčení čínských turistů loni v srpnu při hajlování u Spolkového sněmu.

Ženy se v Myanmaru nesmí dotýkat mnichů

To v Číně je potřeba myslet na projevování úcty ke starším lidem, vcházet či vycházet z místnosti by tak mladší lidé měli až po těch starších. April Liová také poznamenala, že při přípitku by jedinci neměli zvedat sklenici výš než ten, kdo pronáší řeč.

Ti, kdo se chystají do Nepálu, by měli pamatovat na to, že mluvit o sexu na veřejnosti je tabu. Nechtěnou pozornost si vyslouží také páry, které se veřejně líbají. Ženy a dívky, jež menstruují, by zase neměly navštěvovat chrámy a posvátná místa, jsou totiž považovány za znečištěné.

V Myanmaru by se zase ženy neměly nikdy dotýkat mnichů a stejně jako v Nepálu nemusí být vpuštěny do některých míst.

Cestovatelé by v Malajsii měli zapomenout na dotýkání se něčí hlavy. Pozor si musí dávat i na podávání předmětů přes něčí hlavu. Podle Nehy Kariyaniyaové se totiž jedná o nejposvátnější část těla. Vyhnout by se měli také tlučení pěstí do ruky, gesto je považováno za obscénní.

Hádky a hněv nedávejte v Japonsku najevo na veřejnosti

V Brazílii by zase mohli narazit ti, kteří rádi ukazují rukou gesto O. K. Palec a ukazováček spojené v kruh totiž Brazilci považují za urážlivé.

Návštěvníci Japonska se na veřejnosti mají zdržet hádek a projevů hněvu. Ty, kteří své emoce neudrží na uzdě, považují Japonci podle Kaze Matsuneho za hloupé a trapné.

Matsune také připomněl, že návštěvníci Japonska, kteří jsou pozváni k někomu domů, by se před vchodem neměli zapomenout vyzout. "Japonská kultura rozlišuje domov od vnějšího světa. Vyzutí si bot při vstupu do něčího domu tak naznačuje tento rozdíl," dodal.

Vyzouvání bot vyžadují také v některých dalších asijských zemích, například v Malajsii či Indii.

Turisté v Indonésii by měli pamatovat na používání pravé ruky, a to nejen při představování, ale také při jídle či předávání darů. Míření ukazováčkem na někoho nebo něco je stejně jako v jiných zemích považováno za neslušné.

V Rusku se nedává sudý počet květin v pugétu

Ti, kdo si rádi odplivávají, by si svůj zvyk měli v Austrálii odpustit. Stejně jako pohazování odpadků na zem, podle Australanky Sommer Shielsové za to hrozí vysoká pokuta.

Turek Sinan Ozel zase turistům poradil, aby si dobře rozmysleli, než začnou mluvit s někým o Atatürkovi, kurdské otázce, arménské genocidě a fotbalu. Odrazuje také od nákupu koberců.

A Ruska Katherina Makhalová uvedla, že pokud se chtějí cizinci zavděčit kyticí, je potřeba mít na paměti, ze má mít specifický počet stonků. "Nedávejte jako dárek sudý počet kytek. To je pro mrtvé. Vhodný pugét má 1, 3, 5, 7 a tak dále kytek," napsala. Podobnou poznámku uvedl i Bulhar Daniel Gospodinov.

