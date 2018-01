Nejlepší cestovatelské fotky roku 2017? Spoustu z nich pořídili fotografové doma, nikam nejeli

před 5 hodinami

Za nejlepší cestovatelskou fotkou světa často není potřeba cestovat tisíce kilometrů daleko. Mnohé z nich vznikly nedaleko od místa, kde jejich autor běžně žije. Ukazují to výsledky prestižní světové fotosoutěže Travel Photographer of the Year 2017.

Prestižní fotografická soutěž Travel Photographer of the Year má za sebou už patnáctý ročník. O ceny pro nejlepší cestovatelské snímky roku 2017 se utkalo více než dvacet tisíc záběrů od fotografů ze 129 zemí světa. Titul pro fotografa roku nakonec vybojoval belgický fotožurnalista Alain Schroeder, který se zároveň stal prvním celkovým vítězem soutěže pocházejícím z Belgie. Prosadil se fotoreportáží z indických tradičních zápasů Kuští a záběry z rituálů smrti v Indonésii. Titul pro mladého cestovatelského fotografa roku získala teprve dvanáctiletá Morgan Wolfersová z USA - a stala se tak jednou z nejmladších vítězek v historii soutěže. "Fotografování přírody je Morganinou vášní, její snímky obohacuje silný důraz na detaily, který je dán jejím autismem," uvedl zakladatel soutěže Chris Coe. Toto jsou nejlepší cestovatelské fotky světa roku 2016 prohlédnout galerii Vítězné snímky v různých kategoriích ukazují, že pro snímky, které nakonec uspějí v soutěži, není nutné cestovat tisíce kilometrů daleko. Uspěla řada fotografů, kteří své snímky pořídili nedaleko od svého domova - v místech, která důvěrně znají. Příkladem za všechny může být třeba italský fotograf Mauro Tronto, oceněný v kategorii Země & klima za snímky z okolí Castellucio di Norcia. Travel Photographer of the Year má každoročně porotu složenou z předních světových fotografů a editorů. Letos byli členy mezinárodní jury mimo jiné i renomovaný fotograf Eamonn McCabe (momentálně uvádí seriál o fotografii v televizi BBC), Michelle Jana Chan (editorka magazínu Vanity Fair) nebo šéf Královské fotografické společnosti Michael Pritchard. Kompletní galerii vítězů a dalších oceněných fotografů najdete na webu soutěže. Chystá se také velká výstava, která bude ve Velké Británii k vidění počátkem roku 2018. Vybrané snímky si můžete prohlédnout díky vstřícnosti pořadatelů také v galerii u tohoto článku.

