Do Alp mohou i začínající lyžaři, důležité je nepřepálit začátek, říká instruktor

Na hory do Rakouska každý rok v zimě vyrazí stovky tisíc českých lyžařů, mezi nejoblíbenější regiony přitom patří Salcbursko, zhruba tři hodiny autem z jihu Čech. To má co nabídnout nejen zkušeným sportovcům, ale také začátečníkům, kteří se k lyžím po letech vrátili anebo se na nich učí jezdit.

Starobylé lyžařské městečko St. Johann na Salcbursku je obklopeno hned několika horskými vrcholky, jejich štíty ale dosahují pouze 1500 metrů nad mořem. Příprava na sjíždění kopců by podle 29letého instruktora z regionu Lukase Chromecka měla začít už týdny před samotným lyžováním. "Před lyžařskou dovolenou je vždycky dobré zařadit nějakou kardio aktivitu. Při tréninku se také více zaměřte na spodní část těla a nohy, protože ty při lyžování zatěžujete nejvíc," vysvětluje trenér, který se věnuje učení na lyžích již třináct let. V areálu Snow Space Salzburg je 120 kilometrů sjezdovek. Výhodou je také jejich šířka, takže se začátečníci nemusí bát, že by se o své místo na obloučky museli s někým přetahovat. Nejvýše položená modrá sjezdovka vede k vrcholkům Mooskopf, Kreuzkogel či Fulseck. Přímo v St. Johannu se pak nachází areál Hahnbaum, který je díky menšímu provozu a kratším sjezdovkám určený třeba na lyžařskou rozcvičku. Jednodenní skipas zde vychází na necelých 40 eur, děti zaplatí polovinu. Pětidenní skipas platný pro celou oblast Ski Amadé, kam spadá 760 kilometrů sjezdovek, vychází na 254 eur pro dospělého a 127 eur pro dítě. Jednodenní kurzy pro dospělého se pohybují okolo 70 eur, v přepočtu zhruba 1760 korun dle počtu lidí. | Foto: josalzburg, Mirja Geh Začněte na kotvě a najměte si instruktora Lanovky tu jsou moderní a převažují mezi nimi sedačkové. Pokud si jako začátečníci netroufáte na sedačku, začněte s kotvou u modrých sjezdovek, radí instruktor. "Pokud pohodlně zastavujete a zatáčíte, dalším krokem je vyzkoušet sedačkovou lanovku. Obecně ale doporučuji, aby si začátečníci najali instruktora, který jim pomůže s technikou a bude dohlížet na jejich bezpečí na sjezdovce. Kromě toho vás vždycky může podpořit bez ohledu na to, jaký jste lyžař," popisuje rodák ze Salcburska Lukas Chromecek. Jednodenní kurzy pro dospělého se pohybují okolo 70 eur, v přepočtu zhruba 1760 korun, dle počtu lidí. Soukromé lekce stojí dvojnásobek. Instruktor si proklepne váš lyžařský styl a kondici, na základě kterých pak vysvětlí, co a jak zlepšit, aby se vám jezdilo sebejistěji a třeba i rychleji. Podle Chromecka jsou lyžaři začátečníci každým druhým či třetím zákazníkem školy, ve které pracuje. Většina učitelů lyžování hovoří německy a anglicky, a pokud budete mít štěstí, možná narazíte i na nějakého českého nebo slovenského instruktora. Do rakouských Alp jich jezdí na sezonu požehnaně. Související Chystáte se do Rakouska na dovolenou? Projděte si zimního průvodce Aktuálně.cz Infografika Bezpečnost na sjezdovce by měla být prioritou Problémem není ani zapůjčení kompletního lyžařského (či snowboardového) vybavení, s sebou si tak stačí zabalit pouze lyžařské nebo sluneční brýle a vhodné oblečení. Půjčovny lze najít hned v údolí u lanovky Alpendorf. Prodejna sportovního vybavení Intersport má v alpendorfských hotelech Alpina a Rothirsch hned dvě půjčovny, ve kterých se nachází k vyzkoušení většinou nejnovější modely lyží. Základní lyžařský set vám zde půjčí za 31 eur na den nebo 144 eur na týden (v přepočtu 3615 korun). Půjčovna nabízí také zvýhodněné balíčky pro rodiny, skupiny a děti do 14 let. Nezapomeňte si také půjčit lyžařskou helmu a pročíst si desatero pravidel FIS pro chování na sjezdovce, předejdete tak zbytečným úrazům. Před stanutím na svahu si projděte desatero pravidel FIS pro chování na sjezdovce, předejdete tak zbytečným úrazům. | Foto: Shutterstock Pokud váháte, jak dlouho může takový začátečník zůstat první dny na sjezdovce, Lukas Chromecek radí spoléhat se na svůj vnitřní hlas. "Záleží na formě lyžaře. Někomu stačí dvě hodiny, jiní můžou lyžovat celý den. Důležité jsou ale především pravidelné přestávky, kdy by měli doplňovat dostatečné množství tekutin a vhodného jídla," říká. Po lyžování na jógu nebo do sauny Po celodenním ježdění také doporučuje zaskočit na lekci jógy, protáhnout se na hotelu anebo si zajít do sauny, aby se svaly dostatečně zregenerovaly. A po náročné sportovní aktivitě si zasloužíte také pořádnou gastronomickou odměnu. Místní speciality můžete vyzkoušet například v Hotel-Restaurantu Alpendorf, Cavalli, Oberforsthof Alm nebo Gasthof Silbergasser. V St. Johannu si ale podle rakouského lyžařského instruktora přijdou na své i skialpinisté či zkušení lyžaři, kteří si mohou vyzkoušet například freeriding. Projděte si další tipy v salcburském městečku St. Johann: Související Na Salcbursku začíná lyžařská sezóna, jezdit se tu dá už od sedmi hodin ráno Přehled