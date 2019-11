Čínská provincie uzavřela kvůli nehodám všechny skleněné mosty, čeká je kontrola

Výbuch v pardubické továrně Explosia ráno vážně popálil čtyři lidi. Záchranáři je převážejí do popáleninového centra v Praze, uvedl mluvčí záchranky. Podle předběžných informací výbuch nastal v mísírně střelného prachu.

"Dvě osoby utrpěly popáleniny na více než 30 procentech těla, byly uvedeny do umělého spánku a připojeny na plicní ventilaci. Do Prahy je transportuje vrtulník," řekl mluvčí záchranky Aleš Malý. Další dva popálené převáží do Prahy sanita, jsou při vědomí.