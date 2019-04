Malý Rus napsal matce, že vyráží na cestu kolem světa. Policie ho našla za pár hodin

Osmiletý chlapec z ruského města Astrachaň na jihu země se jednoho dne rozhodl vyrazit sám na cestu kolem světa. Matce nechal doma pouze vzkaz s tím, že odjel. Policie jej našla za pár hodin, jak si po ulici vykračuje vybaven encyklopediemi, hračkou, penězi z prasátka a banánem. Malý cestovatel se stal hitem sociálních sítí.

Malý dobrodruh při setkání s policisty údajně prohlásil, že už je unavený a chtěl si odpočinout. Po cestě z domu během pár hodin přestupoval na tři různé autobusy a ušel kus cesty pěšky.

Jeho odvaha zaujala ruské uživatele sociálních sítí, mnozí z nich mu vysekli poklonu, a jedna jazyková škola mu dokonce nabídla kurzy angličtiny na celý rok zdarma. "Osmiletý chlapec z Astrachaně chtěl obejít pěšky svět, zatímco já si stěžuju, když musím cestovat přes celé město," napsal podle britské BBC jeden z uživatelů Twitteru.

Mnozí Rusové také sdíleli svoje dětské představy o tom, jak procestují svět. "Když jsem byl dítě, nechal jsem podobný vzkaz. Pak jsem si ale chtěl před cestou trochu odpočinout, a když jsem se probudil, už mi rodiče nedovolili odejít," napsal jeden.

Osmiletému chlapci dokonce začali přezdívat Koňuchov podle ruského dobrodruha a umělce Fjodora Filippoviče Koňuchova, jenž častokrát vyráží sám na extrémní výpravy. Jeho poslední expedicí byla čtyřměsíční cesta na veslici přes Jižní oceán.

Příběh zároveň poukázal na to, že spousta Rusů je příliš chudých na to, aby mohla vůbec cestovat mimo rodnou zemi. "Chlapec bude v šoku, až v dospělosti zjistí, že každodenní cesta do práce bude jeho putování kolem světa," dodal jeden z kritiků.

Malý Rus není jediným dobrodruhem, loni psala světová média o tom, že dvanáctiletý chlapec cestoval sám z Austrálie na Bali, kde se ubytoval na čtyři dny v resortu a své útraty platil kreditní kartou rodičů.

