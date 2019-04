Trabanty dojely. Partička z toulavých žlutých trabantů uvede do kin poslední film

před 1 hodinou

Trailer dokumentu Trabantem tam a zase zpátky | Video: Aerofilms | 01:47

Co se stane, když vyrazí osm mužů, dva trabanty, fiat a jawa z jižní Indie do Česka? Vznikne pořádný cirkus a spousta nezapomenutelných zážitků. Parta kolem cestovatelského náčelníka Dana Přibáně představila poslední film mapující trabantí cestu kolem světa. Snímek ze 17 tisíc kilometrů dlouhé cesty domů jde příští týden do kin.

Poslední, pětiměsíční výprava vedla i přes podhůří Himálaje, kde trabanty vystoupaly až do výšky 5300 metrů nad mořem a pokořily tak dosavadní výškové rekordy tohoto vozítka. Kromě toho nejvyšší pohoří světa prověřilo auta i výpravu, která bojovala s počasím, technikou i úzkými kamenitými stezičkami nad hlubokými srázy. Cestovatelé se kromě Indie či malého Tibetu podívali také do Číny, Kyrgyzstánu, Uzbekistánu, Kazachstánu a Ruska. Do Prahy se nakonec vrátili přes Ukrajinu a Slovensko. Odsud pak jeli do Česka v několikakilometrové koloně trabantů i mnoha dalších strojů. Kolem silnic je zdravily stovky fanoušků. Trabantem tam a zase zpátky | Foto: Vojtěch Duch, Transtrabant.cz "Bylo to nejkrásnějších tisíc kilometrů všech našich cest. Na každém dálničním mostě mezi Brnem a Prahou stáli lidé a mávali. Něco tak silného a dojemného už asi nezažijeme!" řekl před časem Přibáň. Trabantem tam a zase zpátky | Foto: Vojtěch Duch, Transtrabant.cz "Poprvé od první cesty s námi nejela žádná žena a možná kvůli tomu nabíralo putování téhle smečky občas drsnější obrátky. Na ironii a černý humor, někdy na hranici politické korektnosti, byla spousta prostoru," komentoval Přibáň. Poslední výprava definitivně uzavřela kruh cesty kolem světa. První putování začalo v roce 2007 právě v uzbeckém Samarkandu. Následovaly dobrodružné expedice do Afriky, Jižní Ameriky i Austrálie a jihovýchodní Asie. Ze všech cest také vznikly filmy a z posledních dvou výprav rovněž seriály, které odvysílala Česká televize. Trabantem tam a zase zpátky | Foto: Transtrabant.cz "Trabant je nositelem spousty příběhů, spousta lidí s ním jezdila, vlastnili ho jejich rodiče, bylo to jejich první auto. Ohromné množství lidí s ním má nějaký zážitek a pro ty, kdo jej nemají, je trabant prostě roztomilé legrační autíčko," uvedl nedávno Přibáň pro Českou televizi. Producentem nejnovějšího filmu, který jde do kin ve čtvrtek 11. dubna, je Jiří Konečný ze společnosti Endorfilm, koproducenty jsou Česká televize a Dan Přibáň. Slavnostní předpremiéru nakonec ve veřejném hlasování vyhrála Karviná, kam by měli dorazit také hlavní tvůrci. Kvůli enormnímu zájmu se bude dokument vysílat hned ve dvou časech. V sobotu 6. dubna se pak chystá speciální předpremiéra na pražském Chodově od dvou odpoledne a zadarmo pro ty, kteří dorazí trabantem, maluchem, na jawě či čezetě. Velorex podle pořadatelů platí taky. A co bude dál? To zatím Přibáň nechce prozradit, v rozhovoru pro DVTV však řekl, že s cestami rozhodně nekončí. Video: Dan Přibáň o poslední expedici v DVTV V Číně se potvrzují nejhorší noční můry, jsou tam tábory, do kterých vás strčí a nikdo nezjistí, co se stalo. Podle odhadů je tam až milion lidí | Video: Emma Smetana | 26:53