Bez cizinců jsme bez práce. Pražští průvodci mění po pandemii zaměření i zaměstnání

Tomáš dělá průvodce Prahou deset let. Před pandemií vodil až 18 anglicky mluvících skupinek týdně na Pražský hrad. Teď stejně jako stovky dalších průvodců ve městě zůstává bez práce. A přestože od pondělí opět začnou hotely ubytovávat turisty, návrat k době před pandemií očekávat nelze. Někteří průvodci reagují na situaci přeorientováním se na českou klientelu, jiní mění zaměstnání.

Do Prahy vloni přijelo přes osm milionů turistů, z toho více než 80 procent z nich byli cizinci. Pražský turismus podle dostupných údajů generuje něco přes 60 procent z celkového HDP Česka v turistické oblasti a podle agentury CzechTourism tu cestovní ruch zajišťuje až čtvrt milionu pracovních míst.

Mezi těmi ohroženými jsou teď kromě zaměstnanců hotelů, penzionů nebo restaurací také průvodci. Oficiální licenci Prague City Tourism má 1618 lidí, existuje však řada dalších malých či větších organizací, které se komentovanému vodění po Praze věnují.

"Většina průvodců pracuje na živnostenský list nebo dohodu o provedení práce, takže většina z nich je závislá na odpracovaných dnech a nemá tedy nic jisté. Mnoho z nich bylo propuštěno de facto přes noc," sdílí svoje zkušenosti z oboru mladík Tomáš, který si nepřál zveřejnit své příjmení, ale redakce jej zná. A dodává, že spousta jeho známých, kteří se průvodcování po Praze věnovali, byli nuceni změnit obor.

Někteří pracují na stavbě, jiní pomáhají v sociálních službách nebo si přivydělávají jako překladatelé.

Naspořené rezervy došly, lidé začali hledat jiné zaměstnání

Potvrzuje to i tisková mluvčí Prague City Tourism Barbora Hrubá: "Bohužel pro většinu pražských průvodců možnost zůstat doma a počkat, až se situace vrátí do normálu, není přijatelná. Průvodci mají povětšinou nejnižší příjmy v lednu a v únoru a mohou se spolehnout na to, že o Velikonocích začnou přijíždět masy návštěvníků, což se ale tentokrát nestalo. Velká spousta z nich tak vyčerpala své naspořené rezervy a začala hledat jiné, alespoň krátkodobé zaměstnání."

Průvodce Jiří Pešek se vodění turistů v rámci Prahy i třeba Českého Krumlova nebo Karlových Varů věnoval tři roky a spolupracoval s různými turistickými agenturami či hotely. S vypuknutím pandemie v Evropě se však během několika dní ocitl bez práce. Aby zalepil výpadek ve svých příjmech, začal pracovat v sociálních službách a počítá, že v tomto odvětví zůstane minimálně do příštího jara.

"Po určitém výpadku se můj rozpočet díky nové práci stabilizoval, nicméně to znamená mnohem více hodin práce, aby člověk dosáhl na srovnatelnou odměnu," říká.

Také rodačka z Brazílie Ana Mejzr se nyní snaží změnit svoje zaměření, když jí odpadlo provádění turistických skupinek ze zahraničí. Průvodcování po Praze se věnuje celkem osm let a za tu dobu spolupracovala s řadou společností.

"Na úplném začátku to pro mě byla jenom vedlejší práce. Po roce jsem začala pracovat v cestovní kanceláři a další čtyři roky jsem to kombinovala s prováděním. A od roku 2017 už pracuji jenom jako průvodkyně v portugalštině, španělštině, němčině a angličtině," popisuje vystudovaná lingvistka.

Kromě toho, že si momentálně dočasně přivydělává jako překladatelka, začala provádět expaty žijící v Praze městskými čtvrtěmi nebo jim vyprávět o historii či architektuře hlavního města. "Myslím, že je to něco, s čím můžu expatské komunitě pomoci. Ukázat jim a vyprávět jim o zemi a městě s bohatou historií, ve kterém si vybrali bydlet," popisuje svůj projekt.

"Počítala jsem s dvojnásobnými příjmy"

Devětadvacetileté průvodkyně Joanny Mickiewiczové se pandemie dotkla hned v několika ohledech. Tři roky pracovala jako OSVČ průvodkyně pro firmu Prague Urban Adventures a zaměřovala se na pivní a gastronomické zážitky po celém městě. Místo slibné sezony teď nemá žádnou zakázku, a navíc ani nemohla v posledních měsících navštívit své rodiče v Polsku, odkud pochází. "Teď čekám, jak se bude vyvíjet situace, a pevně doufám, že si to přes léto vynahradím," přesvědčuje.

Průvodcování ji baví a svého povolání se vzdát zatím nehodlá, ale aby nemusela sedět doma, o víkendech prodává zmrzlinu u trojské zoologické zahrady. I tak je pro ni výpadek příjmu značný.

"Samozřejmě jsem moc ráda za státní podporu pro OSVČ, ale při vzpomínce na loňský květen jsem počítala aspoň s dvojnásobnými příjmy," říká s tím, že to byl jeden z nejrušnějších měsíců. O podporu pro OSVČ žádá i Ana Mejzr. "Nikdy jsem nemusela žádat stát o finanční podporu. Teď jsem to udělala," uvedla.

To Tomáš má sice zaměstnaneckou smlouvu, ale kvůli nedostatečným rezervám svého zaměstnavatele nedostal dvě výplaty. "Abych se jich zastal, po zimě jsou rezervy většinou maličké. Zvláště pokud dělá firma víc, než jen chodí s lidmi po městě, když se stará například o autobusy, náklady jsou pak dost vysoké," vysvětluje.

Svou finanční situaci zvládl i díky úsporám a dalším pracím mimo průvodcování. "Teď se poohlížím po něčem jiném. Od září bych mohl například do školy," říká.

Pragulic: Zvládli jsme to díky rezervám a podpoře

Pro někoho je ale přerušení průvodcování otázka přežití, těmi jsou třeba zaměstnanci sociálního podniku Pragulic, jenž klientům představují drsný život na ulici i pražské podsvětí.

"Na měsíc a půl jsme museli přerušit naše prohlídky, které jsou hlavním zdrojem financí jak pro organizaci, tak často i pro průvodce. Nejde ale jen o to. Už od konce února nám začali rušit zákazníci větší zakázky, pak jsme museli vracet storna a nové zakázky po rozvolňování pravidel přibývají pomalu. Prostě celá sezona v pytli. A budoucí vývoj dost nejistý. Příjmy nám klesly o 95 procent," vyjevuje situaci zakladatelka společensky prospěšného projektu Tereza Jurečková.

Jurečková však dodává, že mají finanční rezervy, rozjeli fundraisingovou kampaň a nové on-line procházky. Kromě toho získali podporu od partnerské nadace Erste z Rakouska v řádu několika tisíc eur.

"Česká vláda vlastně žádné balíčky pro malé a střední podniky nemá. Ale rozhodli jsme se, že v tuhle chvíli opravdu dává smysl sáhnout na veřejné peníze, požádat o grant a ještě více rozvinout naši činnost v Pragulicu. Je tady totiž hodně příležitostí, se kterými si víme rady," říká ředitelka organizace.

Velkou výhodou je podle ní také to, že většina jejich klientů jsou Češi. "Zaměstnance jsme si zatím všechny nechali, i když jsme snížili některé náklady a naopak jsme finančně podpořili naše průvodce, aby měli příjem, i když zrovna pracovat nemohou," dodává Jurečková. "Našim průvodcům chyběl hlavně kontakt s lidmi a radost z toho, že mohou provázet," říká.

K prohlídkám se vrátili již na začátku května a za sebou jich mají už skoro dvě desítky. "Děláme zhruba jednu prohlídku denně. Teď je třeba skvělá příležitost pro všechny, kteří vždycky chtěli na Karima (jeden z průvodců, pozn. red.), ale měl pořád vyprodáno, nebo pro ty, kteří si chtějí užít prohlídku v menší skupině. Lidé zatím objednávají maximálně na dva měsíce dopředu a úplně chybí velké skupiny, jako jsou školy nebo firmy," popisuje situaci Jurečková. Podle ní na začátku marně vypadající situaci nakonec zvládli na jedničku.

Praha spustí kampaň zaměřenou na tuzemské turisty

Také další organizace, včetně CzechTourismu nebo Prague City Tourismu, se nyní snaží zaměřit na propagaci tuzemského turismu. Prague City Tourism například do prázdnin spustí kampaň Buďte v Praze jako doma zaměřenou na české turisty. Po případném otevření hranic ji rozšíří také na turisty z okolních zemí.

"Snahou je posílit turismus Čechů v Praze, a to nejen nyní, ale i do budoucna. Chceme cílit na mimopražské, kteří budou využívat stejné služby jako Pražané. V turismu pracuje v hlavním městě velké množství lidí," řekl k plánované kampani šéf organizace František Cipro.

"V tuto chvíli je stále ještě předčasné předjímat, kdy se začnou zahraniční návštěvníci vracet. Uvolnění nouzových opatření a otevření hranic u nás je totiž pouze jedna část. Velmi záleží na tom, jak bude uvolňování postupovat v ostatních státech, a velkou roli hraje také strach. Lze předpokládat, že bude trvat velmi dlouho, než lidé budou ochotni vycestovat do zahraničí," tvrdí Barbora Hrubá.

I přesto ale podle ní momentálně neklesá počet přihlášek do kurzů na certifikované průvodce hlavním městem. "Poměrně překvapivé vzhledem k současné situaci je to, že jsme žádnou výraznou změnu nezaznamenali. Počet přihlášek do kurzů je stejný," říká.

Pražská organizace mající na starosti turistickou propagaci města tak rozšířila nabídku soukromých procházek s průvodci například o vycházky pro rodiny s dětmi či do čtvrtí mimo centrum, jako jsou Holešovice, Karlín nebo Vinohrady. Zájemci se mohou vydat také po pražských mostech, objevovat domovní znamení nebo pražské průchody a pasáže. Všechny vycházky do konce roku navíc nabízí s 20procentní slevou.

Čeští návštěvníci jsou náročnější

Největší výhodu budou mít v nadcházejících měsících podle Hrubé ti průvodci, kteří budou moci nabídnout své služby tuzemské klientele. "Výklad pro české návštěvníky se samozřejmě liší. Domácí návštěvníci vyhledávají specifičtější trasy a témata, zajímají se o detaily, a protože jsou například s historií dobře obeznámeni, průvodce musí jít do větší hloubky," vysvětluje Hrubá.

Nárůst návštěvnosti českých turistů očekávají zejména během léta, kdy si podle ní "jistě mnoho Čechů nenechá ujít příležitost vidět a zažít Prahu tak jako nikdy předtím".

Jiří Pešek nevyloučil, že by se v případě zájmu ujal průvodcování českých skupin, ačkoliv je takový program mnohem náročnější. Na druhou stranu přiznává, že teď má alespoň čas se případně připravit i na nové okruhy pro tuzemskou klientelu.

To Joanna Mickiewiczová na českou klientelu přesedlat zatím nehodlá. "Myslím si, že s moji nabídkou pivních nebo gastronomických zážitků u Čechů moc nepochodím. Těžko si představuji, že bych já, Polka, vyprávěla Čechům o původu svíčkové nebo jim vysvětlovala, jak vzniká pivo. Ne že bych si nebyla jistá svými vědomostmi, oni to ale naprosto jistě vědí také," vysvětluje.

A tak čas, který by jinak strávila průvodcováním, teď hodlá věnovat sebevzdělávání. "Vědomostí o Praze není nikdy dost," dodává.