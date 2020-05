Fotky z pusté Ruzyně. Přistání letadla je svátek, dříve se jich denně otočily stovky

V době před pandemií koronaviru to bylo extrémně frekventované místo. Mezinárodní letiště na pražské Ruzyni zvládalo stovky vzletů a přistání a desetitisíce cestujících denně. Teď je tam prázdno. Obnovení provozu na linkách do Düsseldorfu a Amsterdamu však naznačuje, že už by mohlo přijít zlepšení. Pojďte se podívat na opuštěné letiště na fotkách.

Pro člověka, který alespoň jednou v životě odlétal z letiště Václava Havla, je současný pohled do jeho hal překvapivý. Ano, každý tuší, že je tam prázdno. Ale osobní pociťování té okolní prázdnoty je v rozlehlých prostorách velmi intenzivní.

Přesto se však situace začíná zvolna obracet zpět k normálu. Prvním dopravcem, který po zastavení letů obnovil na pražském letišti provoz, byla na začátku května společnost Eurowings (spoj do Düsseldorfu). Začala létat dvakrát týdně. Vzápětí se přidaly také nizozemské aerolinky KLM na lince Amsterdam-Praha, které létají dokonce denně. Kromě toho bez přerušení fungují spoje do Minsku od společnosti Belavia a do Sofie od Bulgaria Air.

České aerolinie se rozhodly obnovit provoz od 18. května, a to na čtyřech linkách (do Paříže, Frankfurtu, Stockholmu a Amsterdamu). Další zřejmě přibudou o týden později. Skupina Smartwings, do které ČSA patří, v březnu zastavila všechny pravidelné letecké spoje z a do Česka, na zemi tak zůstalo přes 90 procent její flotily. Celá skupina, do níž vedle českých dopravců patří zahraniční divize, tak v dubnu přepravila celkem 4900 cestujících, což je zhruba jedno procento v porovnání se stejným obdobím loni.

"Další případné obnovování leteckých spojení bude záviset především na tom, jak se bude vyvíjet poptávka cestujících po létání, a na zájmu leteckých společností obnovit pravidelné linky. Pokud některé další letecké společnosti projeví zájem létat znovu do Prahy, jsme připraveni jejich lety začít odbavovat v podstatě okamžitě," říká mluvčí servisních společnosti Českého aeroholdingu Kateřina Pavlíková.

Lety do destinací v schengenském prostoru jsou podle ní zatím přednostně odbavovány v prstu D na Terminálu 2, kde je možné oddělit přilétající a odlétající cestující. "Při výstupu, respektive nástupu do letadla, se vůbec nepotkají. Zatímco přilétající cestující vystupují v přízemí terminálu s nejkratší možnou cestou na pasovou kontrolu, odlétající nastupují do letadla v prvním patře terminálové budovy," konstatuje mluvčí.

Letiště zároveň poskytuje cestujícím instrukce, jak dodržovat hygienická pravidla při pobytu na letišti, zejména při odbavení a čekání na let. "Informační tabule a polepy informují například o nutnosti nosit roušku, o dodržování bezpečných odstupů a o hygieně rukou. Po celém letišti je také rozmístěno více než 250 nádob s dezinfekcí. Letiště zároveň momentálně rozdává roušky cestujícím na příletu, pokud nemají svou vlastní," uvádí Pavlíková. "Přepážky na odbavení jsou také vybaveny průhlednou fólií, která tvoří bezpečnou bariéru mezi cestujícím a pracovníkem odbavení. Příletové a odletové čekárny jsou po každém letu důkladně vydezinfikovány," dodává.