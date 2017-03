V osmi letech začal komponovat. Chci být filmový skladatel jako Svoboda nebo Moriccone, říká Filip

před 42 minutami

Když bylo Filipovi Horákovi z Uherského Hradiště osm let, učarovali mu Karel Svoboda a Cirkus Humberto, později pak Ennio Moriccone a Tenkrát na Západě, obdivuje také Petra Hapku. Rozhodl se, že bude jako oni, a začal rovněž komponovat hudbu. Nejdříve jen pro klavír, pak i pro celý orchestr. Dnes je mu dvanáct, má za sebou dvě vítězství v soutěži Moravia Talent a podařilo se mu získat i Zlatý oříšek 2016, ocenění pro nejtalentovanější děti Česka. Sebevědomí mu nechybí. "Chci, aby se má hudba hrála ve všech známých filmech," říká.

Filip Horák získal Zlatý oříšek za netradiční obor, tedy alespoň pro dvanáctiletého kluka - komponování hudby. Originalitu a vysokou inteligenci v sobě nezapře. Na žádost o rozhovor reagoval slovy, že určitě, ale že si musí pečlivě zavázat tkaničky u bot. Když se tak stalo, začal odpovídat, pečlivě volil slova a formuloval jako dospělý.

Skládá už od osmi let, tedy už čtyři roky. Jak se může osmileté dítě rozhodnout, že se bude věnovat právě tomuto koníčku?

"Hodně jsem tou dobou poslouchal Karla Svobodu a jeho filmovou hudbu - Cirkus Humberto a podobně. Hrozně se mi to líbilo, tak jsem se rozhodl, že bych mohl něco podobného také zkusit."

Obdivuje také Petra Hapku a nedávno mu doslova učaroval Ennio Moriccone.

Tento italský skladatel a dirigent zkomponoval hudbu k více než pětistovce filmů a televizních seriálů, mezi jeho nejznámější skvosty patří Tenkrát na Západě a další westernové snímky. "Westernovou skladbu jsem už taky složil," usmívá se Filip.

České naděje

