Americký herec Kevin Spacey za svého působení v londýnském divadle Old Vic údajně sexuálně obtěžoval nejméně dvacet mužů. Oznámilo to vedení divadla na základě výsledků vyšetřování, které nařídilo po prvních zprávách o nevhodném chování hollywoodské hvězdy v době, kdy byl držitel filmové ceny Oscar v letech 2004 až 2015 uměleckým ředitelem Old Vic. Interní vyšetřování ukázalo, že dotyční muži se dříve s problémy nikomu nesvěřili kvůli Spaceyho slávě. To se týkalo především mladých spolupracovníků a mladých herců. Podle závěrů šetření bylo navíc problémem, že divadlo zjevně nedokázalo vytvořit atmosféru důvěry. Většina případů se přitom odehrála přímo v divadle.

