před 40 minutami

Začalo to 5. října 2017. Deník The New York Times zveřejnil článek, podle kterého se vlivný filmový producent Harvey Weinstein dopustil sexuálního obtěžování žen. Začaly se vynořovat informace o dalších údajných sexuálních útočnících. Jsou to taková zvučná jména jako herci Kevin Spacey a Dustin Hoffman či režisér Brett Ratner. Vlna odhalování případů sexuálního obtěžování zasáhla i Evropský parlament a přiměla k odstoupení britského ministra.

