Hacker, který získal nahé fotky Jennifer Lawrence a dalších celebrit, jde do vězení

před 1 hodinou

Hacker, který v roce 2014 napadl online účty Jennifer Lawrence, Kate Upton nebo Kirsten Dunst a dalších celebrit, byl odsouzen k devíti měsícům vězení. Byl obžalován z nelegálního vniknutí na soukromé účty, což mělo za následek zveřejnění stovek intimních fotek celebrit, které byly volně dostupné na internetu.

Hacker, který v roce 2014 získal osobní fotky celebrit, byl odsouzen k devíti měsícům ve vězení, píše web deníku The Guardian.

Odsouzenému Edwardovi Majerczykovi je 29 let a pochází z Chicaga. Kromě odpykání trestu musí uhradit téměř 6000 dolarů (téměř 150 tisíc korun) celebritám za poradenství, které nejmenované slavné osobnosti po útoku vyhledaly.

Majerczyk byl obviněn z toho, že nelegálně vstoupil do více než 300 emailových a jiných online účtů, mezi které patřil iCloud herečky Jennifer Lawrence nebo zpěvačky Rihanny.

Obžalovaný poslal obětem emaily, v nichž se vydával za poskytovatele internetu a žádal po oslovených jejich uživatelská jména a hesla. Ty pak použil k tomu, aby do účtů ilegálně vnikl.

Hacker se loni u losangelského soudu k činu přiznal. Poté se jeho případ přesunul do Chicaga. Majerczyk byl odsouzen za vniknutí do účtů, nikoliv za zveřejnění obsahu, píše The Guardian.

Obě strany sporu souhlasily s devítiměsíčním trestem. Sazba u podobných trestných činů může být až pět let.

Hackerův obhájce uvedl, že jeho klient trpí od událostí úzkostmi, panickými ataky, a vyhledal proto terapeuta.

Federální agenti také sdělili, že Jennifer Lawrence únik fotek velmi rozrušil a zhroutila se po něm.

autor: mad