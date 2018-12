Čech ozdobil svůj dům 55 tisíci světélky. Jezdí se něj dívat i zahraniční turisté

Václav Trunec každoročně zdobí své stavení desítkami tisíc světel. Inspiroval se výzdobou v amerických filmech, tu svoji ale drží v duchu českých Vánoc. Sbírku započal s 200 světly. Postupně ji rozšiřoval, až se dostal do České knihy rekordů a získal certifikát za největší vánoční výzdobu na domě v České republice. Podívanou si každoročně nenechají ujít turisté z celé republiky i světa.

Václav Trunec zdobí svůj dům, který se nachází ve vesnici Chotovice nedaleko Litomyšle, již 17 let. V roce 2012 získal Trunec certifikát za největší vánoční výzdobu na domě v České republice poprvé. Od té doby o prvenství nepřišel.

Inspirovaly jej sice americké filmy, ale výzdobu drží v duchu českých Vánoc. Santu, soby a zběsilé blikání zavrhl, místo toho jsou na jeho zahradě k vidění nasvícené jesličky, betlém, zvířata, 100 let staré saně, hvězdy i sněhuláci. Vánoční atmosféru doplňují koledy či zvonkohra. Na celou výzdobu stačí jeden ovladač.

Letos Trunec, jenž pracuje ve správě a údržbě silnic, zabalil dům i zahradu do 27 kilometrů kabelů, které čítají přes 55 tisíc světélek a diod. Každý rok rozsvěcuje pozemek na první adventní neděli. A světélka u něj září každý den od půl páté do desíti večer až do Tří králů. Podívanou je možné spatřit i potom, ale jen po předchozí domluvě.

Aby majitel stihl vše nachystat do první adventní neděle, s přípravami začíná již v září. Světla nejprve rozmístí na střeše, kde letos září přání PF 2019, poté na komíny a stromy. Osvětlení se dále pne po domě, altánku, jesličkách, žebřiňáku, saních s kupou dárků, starých neckách, stromech a celé zahradě.

Dívat se jezdí lidé z celého světa

Rekordní vánoční výzdoba láká návštěvníky z celého Česka i ze světa. "Každý rok se jdu dívat. I moji známí a příbuzní sem jezdí. Naši obec to dostalo do podvědomí lidí," řekla Truncova sousedka Věra pro Český rozhlas.

Majitel si vede i kroniku hostů, navštívili ho například turisté z Austrálie, Jemenu či Velké Británie. A informovala o něm dokonce i jedna z největších světových zpravodajských agentur Reuters.

Vstup na podívanou je volný, majitel se však nebrání dobrovolným příspěvkům, které mu pomohou zaplatit účet za elektřinu. Už v roce 2014 se účet za elektřinu vyšplhal k šesti tisícům, kdy měl "jen" 32 tisíc světel. Energie, kterou světla spotřebují, by totiž vydala na zapnutí více než 50 televizí.

