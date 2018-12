Vánoční výzva: Které české či moravské město má nejhezčí výzdobu? Vyfoťte to vaše

Nastává advent a s ním i výzva pro čtenáře Aktuálně.cz. Zašlete nám snímky vánočního stromu nebo předvánoční výzdoby ve vašem městě či vsi. O nejlepší fotky se před Vánoci podělíme s ostatními čtenáři.

Obce a města v Česku se připravují na první adventní neděli, milovníci předvánoční atmosféry a výzdoby si tak přijdou na své už první prosincový víkend, kdy se slavnostně rozsvítí česká a moravská města.

Líbí se vám nazdobené ulice, náměstí či návsi vašeho města a vesnice nebo se chcete pochlubit vlastní výzdobou?

Vyfoťte to a snímek do 14. prosince pošlete do redakce Aktuálně.cz přes formulář v tomto článku. Nezapomeňte uvést, odkud fotka pochází.

Z došlých fotek vybereme ty nejlepší a podělíme se o ně s dalšími čtenáři.