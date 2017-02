před 23 hodinami

Winternitzova vila od slavného funkcionalistického architekta Adolfa Loose na Smíchově se výjimečně otevře veřejnosti. Citlivě zrekonstruované interiéry budou moci zájemci zhlédnout od 17. do 23. února, a to vždy od 12 do 18 hodin. V galerii si můžete prohlédnout její interiér.

autor: Petra Jansová