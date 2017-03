Nejdelší mrakodrap na světě? Mohl by se jím stát Big Bend, je ohnutý jako podkova

před 37 minutami

Newyorští architekti přišli s alternativní koncepcí budoucího vývoje New Yorku. Na manhattanskou 47. ulici navrhli mrakodrap. Ten sice není nejvyšší, ale se svými 1200 metry nejdelší na světě. Zdálky připomíná podkovu.

V souvislosti s trendem posledních let, kdy se v New Yorku staví stále více mrakodrapů, přestavili architekti ze studia Oiio návrh budovy The Big Bend neboli Velký ohyb. Dům měří na délku 1200 metrů - není nejvyšší, ale je nejdelší na celém světě.

"Co kdybychom nahradili výšku délkou? A naše domy by se tak místo největšími staly nejdelšími," ptají se architekti. Projektem se snaží apelovat na veřejnost tak, aby začala přemýšlet o alternativním rozvoji města, které zatím roste jen nahoru.

The Big Bend byl měl stát na manhattanské 57. ulici jižně od Central Parku v blízkosti několika dalších mrakodrapů. Lokalita, která bývá označována jako bydliště milionářů (Billionaires' Row), v minulosti rozproudila diskusi o newyorských stavebních zákonech.

"Raději budeme ohýbat budovu než stavební zákony," vysvětlují autoři. Podle nich budova může vyniknout i jinak než jen výškou.

Neobvyklá není jen délka budovy, ale i funkce výtahu. Ten by měl projíždět celým objektem, tedy i obloukem nahoře. Architekti přiznávají, že je to pro ně velká výzva.

autor: Petra Jansová