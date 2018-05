Šišku českých designérů složíte za den. Poslouží jako altán i kryté ohniště, zaujala i v zahraničí

před 38 minutami

Postaví se za jeden den a velmi snadno se přemisťuje z místa na místo. Sloužit může jako zahradní altán, ale také jako venkovní třída až pro 26 dětí. Objekt připomínající na první pohled borovou šišku vznikl ze spolupráce designérů ze studia SAD a mmcité.

Čeští designéři z architektonického ateliéru SAD ve spolupráci se studiem mmcité navrhli a zrealizovali mobilní přístřešek. Pokrývá ho 109 šupin, díky kterým připomíná borovou šišku - a podle ní se také jmenuje.

Objekt je velmi snadno demontovatelný a přemístitelný. Poslouží jako venkovní altán, kryté pískoviště a ohniště nebo jako venkovní třída, která pojme až 26 dětí. Altán Šiška zaujal i prestižní zahraniční servery od Archdaily až po Dezeen.com.

"Obecně nás při navrhování produktů baví hranice, které je někdy potřeba nabourat a posunout dál. Projekt Šiška pro nás byla velká výzva, protože se nejedná o prvoplánový produkt. Je to především stavba na víceúčelové využití ať už do parku, nebo do škol. Pohybuje se na pomezí designu a architektury a sloužit může i jako meditační místnost," vysvětluje David Karásek ze studia mmcité.

Primárně vznikl pro potřeby školy v Praze-Kbelích jako součást projektu Kde zpívají kosi, za nímž stojí designérka Anna Kozová. Další stojí u Vily Pellé a také v parku studia mmcité v Bílovicích.

"Podobné projekty, stejně jako to bylo v případě plovoucí domu Port X, nás baví, protože se pohybují na pomezí architektury a designu," přibližuje jeden ze zakladatelů pražského studia SAD Jerry Koza.

Šiška je koncipována jako samonosná konstrukce složená ze 109 překližkových šupin spojených pozinkovými tyčemi. Šupiny zároveň svým nakloněním zajišťují příjemné mikroklima, dobrou akustiku a také úkryt před sluncem, deštěm a větrem.

"Objekt musí navíc splňovat více méně podobné parametry jako pevný dům. Museli jsme splnit veškeré bezpečnostní podmínky a počítat i s tím, aby byl objekt odolný povětrnostním podmínkám," upřesňuje Koza.

Designéři použily na plášť voděodolnou překližku, pracuje se ale i na variantě šupin z cortenu (povětrnostně odolná ocel, pozn. red.). Od provedení a vybavení se odvíjí i koncová cena. Ta se pohybuje kolem 300 tisíc korun.