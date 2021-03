"Ať tě to ani nenapadne." Z pobláznění koupili kontejner, předělávají ho na útulnu

Ne, neboj, to stavět nebudeme, uklidňoval svou přítelkyni Jiří Rokoský poté, co se nadchl seriálem o tiny housech: "Jednoho dne jsem se ale probudil a věděl, že to musíme udělat." A tak už při první vlně pandemie hledal vyřazený kontejner a po večerech studoval, jak ho svépomocí předělat. Přestože má pár ke stavitelství daleko, během jednoho roku zvládl kusu oceli vdechnout nový život.

Kontejner nazvaný Rocksky House stojí nedaleko Humpolce. Na rodinný pozemek ho advokát a ekonomka dostávali pomocí jeřábu, navíc v době, kdy končil jarní lockdown. "Sousedi se nás ptali, zda jsme si z Číny objednali roušky, a nechtěli nám věřit, že je kontejner úplně prázdný." Dvojice chce kontejner pronajímat lidem na víkendy a skrz něj šířit myšlenku, že k životu toho člověk vlastně tolik nepotřebuje, říká Rokoský: "Současně bychom rádi, aby si lidé naplno uvědomili, že nejlepší umělec všech dob je příroda. Takže v domečku bude Polaroid, starý dalekohled a historický psací stroj, aby si lidé mohli alespoň částečně zaznamenat tu atmosféru, co zažili." Nahlédněte s námi dovnitř.