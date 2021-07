Na 36 mrtvých stoupla bilance částečného kolapsu 12patrové budovy nedaleko amerického města Miami, když místní činitelé oznámili nález dalších čtyř těl. Záchranáři tento týden pokračují v prohledávání trosek v městečku Surfside poté, co byl zbytek bytového komplexu z bezpečnostních důvodů zdemolován. Stále se pohřešuje více než stovka lidí. Pátrání podle agentury AP komplikuje vítr a déšť provázející sílící tropickou bouři Elsa.

Pátrání po obětech trvá už skoro dva týdny a deník The New York Times (NYT) operaci hodnotil jako "chmurnou a čím dál více beznadějnou". Vytrácející se optimismus odráží to i vyjádření lídrů zásahu, která jsou podle agentury AP čím dál pochmurnější.

"Aktivně pátráme nejagresivněji, jak to jen jde. Bohužel nenacházíme nic pozitivního," řekl na tiskové konferenci velitel hasičů okresu Miami-Dade County Alan Cominsky. "Ty klíčové věci, dutá místa, místa na přežití, nic takového nevidíme," dodal.