Futuristická budova v Kazachstánu připomíná slunce, vypadá jako prostřelená dělem

Za pár let by nad řekou Išim v hlavním městě Kazachstánu mohla stát Sluneční věž. Nová futuristická budova vypadá, jako by ji někdo prostřelil obří dělovou koulí. Odtud ale inspirace nevzešla, stavba se totiž inspirovala kromě slunce i kazašskou státní vlajkou.