Foto: Chybík+Krištof

Do pěti let by jihlavská Dukla měla bruslit v novém zimním stadionu. V místech staré Horácké arény, která je v Jihlavě od 50. let, vzniknou nové haly a hlediště pro 5600 diváků. Autory vítězného návrhu jsou Josef Chybík a studio Chybík+Krištof, které letos získalo ocenění za nejlepší mladý ateliér světa. Nová aréna by měla stát před zdaněním 750 milionů korun. Podívejte se, jak bude vypadat.