Alžběta II. tu prožila mládí i svobodu mimo Anglii, teď slavná vila na Maltě chátrá

Vila Guardamangia na Maltě se kromě britských ostrovů jako jediná na světě může pyšnit tím, že ji královna Alžběta II. kdysi zvala svým domovem. Přestože tomu už nic nenapovídá, v roce 1949 se do ní nastěhovala i s princem Philipem. Budovu, která je dnes v havarijním stavu, maltská vláda navrhuje opravit a proměnit v muzeum. Už dekády to totiž vypadá, jako by se v ní zastavil čas. Podívejte se.