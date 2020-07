Dům v křovinách se vine krajinou jako had. Při jeho stavbě nepadl k zemi jediný strom

Dům, který je široký méně než dvě garážová stání, se jako had vlní pod korunami nízkých stromů v přírodní oblasti Křovinatý Veld v Jihoafrické republice. Svým tvarem a konstrukcí dokonale zapadá do krajiny pískovcových útesů, říčních rostlin, travin a keřů. Při jeho stavbě nepadl k zemi jediný strom, konstrukce totiž dokonale opisuje tvary v okolí. Podívejte se.

Úzká stavba s maximální šířkou tři a půl metru je dílem jihoafrického studia Frankie Pappas, které se snaží o to, aby architektura vždy co nejvíce splynula s okolním prostředím. House of the Big Arch, jak se stavba v originále jmenuje, se vine pod korunami stromů takzvaného Křovinatého Veldu, přírodní oblasti na severu Jihoafrické republiky.