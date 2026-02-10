Přeskočit na obsah
10. 2. Mojmír
Bulharské Twin Peaks: Rituální loučení na kameru a šest mrtvých v horách

ČTK,Redakce Magazín

Šest těl, dvě místa a jeden mrazivý záznam z průmyslové kamery. Bulharská policie rozplétá případ, který podle tamní prokuratury nemá v zemi obdoby. V kulisách zasněžených vrcholků u srbských hranic se odehrálo drama, v němž figuruje tibetský buddhismus, rituální loučení a podivná nevládní organizace, která si říkala „lesní stráž“.

Cluster of mystery deaths in western Bulgarian mountains confounds police
Šest mrtvých v horách. Bulharská policie rozplétá případ, který nemá v zemi obdoby.Foto: Handout
To, co začalo jako nález tří těl v ohořelé horské chatě, vygradovalo o týden později objevem dalších tří mrtvých v obytném voze. „Jedná se o případ, který nemá v naší zemi obdoby,“ uvedl podle agentury Reuters policejní ředitel Zachari Vaskov. Atmosféra nejistoty a podivné detaily vyvolaly v zemi vlnu konspiračních teorií, které musela krotit až prokuratura. Ta neváhala situaci přirovnat k mysterióznímu seriálu Twin Peaks z devadesátých let.

Poslední sbohem na kameru

Vše začalo 1. února u horské chaty poblíž sedla Petrochan. Budova sloužila jako základna organizaci s názvem Národní agentura pro kontrolu chráněných území. Ačkoliv šlo o nevládní sdružení, jeho členové se léta vydávali za neoficiální lesní stráž, hlídkovali v pohraničí a asistovali policii.

Související

Klíčovým důkazem jsou záběry z bezpečnostních kamer. Podle vyšetřovatelů zachycují všech šest budoucích obětí v osudný den, jak se společně loučí. Gesta na videu nepůsobí násilně, spíše rituálně. Poté, co jedna trojice odjela, zbývající tři členové byli zachyceni, jak chatu zapalují. Forenzní experti později uvnitř nalezli tři těla s prostřelenou hlavou – rány byly vypáleny z bezprostřední blízkosti. Na místě zůstali i dva mrtví psi a arzenál zbraní: dvě pistole a puška.

Buddhismus a „psychická nestabilita“

V troskách chaty policisté objevili buddhistické knihy a rituální praporky. Skupina se podle výpovědí svědků intenzivně věnovala tibetskému buddhismu. Policie pro Reuters citovala příbuzného jednoho ze zemřelých, který hovořil o „výjimečné psychické nestabilitě“ uvnitř komunity.

Pátrání po zbylých třech členech skupiny skončilo tuto neděli v oblasti vrchu Okolčica. V zaparkovaném obytném voze našli policisté další tři mrtvé. Mezi nimi i patnáctiletého chlapce, syna rodinného přítele skupiny. Dva lidé měli zranění hlavy, u třetího se na výsledky pitvy stále čeká.

Bulharská justice se zatím kloní k verzi, že šlo o kombinaci vražd a sebevražd v rámci uzavřené skupiny. „Můžeme konstatovat, že pro obě vyšetřování je jednou z hlavních verzí, na které pracujeme, vražda-sebevražda a sebevražda,“ uvedla pro Reuters Natalija Nikolovová, zástupkyně prokurátora ze Sofie.

Zdroj: Reuters

