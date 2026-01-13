Přeskočit na obsah
13. 1.
Bude to nejhezčí úřad v Česku? Slezská Ostrava ukázala odvážnou vizi své radnice

Nikola Bernard
Nikola Bernard
Nikola Bernard

Slezská Ostrava bude mít novou architektonickou hvězdu. Novorenesanční radnice se dočká jedinečné přístavby, která propojí historii s potřebami současnosti, a to díky vítěznému návrhu ateliéru A8000.

Architekti přistoupili k úkolu s respektem k výrazné historické stavbě i širšímu urbanistickému kontextu. „Historickou radnici nevnímáme jako předlohu k napodobování, ale jako hodnotu, na kterou chceme navázat. Nová přístavba na ni reaguje současným výrazem a snaží se převyprávět její příběh jazykem dneška,“ popisuje architektka Lucie Formanová z ateliéru A8000.

Přístavba respektuje tvary, měřítko i siluetu původní radnice, ale bez historického dekoru. Díky tomu vzniká moderní architektura, která s historií komunikuje, aniž by ji kopírovala. Architekt Pavel Kvintus pak návrh přirovnává k hudební skladbě o třech slokách: minulost, přítomnost a budoucnost se v ní harmonicky prolínají.

„Právě citlivá rovnováha mezi novým a starým byla hlavním důvodem, proč porota vybrala vítězné řešení jako nejlepší základ pro budoucí podobu slezskoostravské radnice,“ vysvětluje starosta Richard Vereš.

Komfort pro všechny

Radnici budou tvořit dvě budovy spojené průchozím vstupem. Historická část si uchová reprezentativní charakter: kancelář starosty, obřadní síň a galerii. Moderní část bude plně bezbariérová, s jasným funkčním členěním a pohodlným zázemím pro návštěvníky – od recepce, pokladny a matriky až po kavárnu a dětský koutek.

„Výzvou bylo nalézt citlivou reakci na památkově chráněný objekt i chráněnou opěrnou zeď, která se v návrhu stává jeho přirozenou součástí a znovu otevírá původní myšlenku propojení zahrady,“ doplňuje architekt Jan Procházka. Tvůrci pak v projektu počítají i s podzemním parkovištěm pro 16 aut a s udržením pěšího propojení mezi ulicemi Těšínská a Na Františkově.

Efektivní i transparentní

Nová přístavba bude energeticky efektivní a vizuálně transparentní. Fasáda propojí odkaz na historickou radnici s moderním administrativním prostorem díky skleněnému obkladu. A reflexní sklo u vstupu i materiály interiéru podtrhují koncept otevřené a srozumitelné správy města.

Po podpisu smlouvy budou muset tvůrci dopracovat studii a projektové dokumentace. A pokud se podaří zajistit financování, stavba by mohla začít na přelomu let 2027–2028. Nová radnice by pak mohla fungovat od roku 2030.

