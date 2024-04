Známá i neznámá zákoutí moravské metropole. "Velkému Brnu" je letos 105 let

Jednoho dubnového dne roku 1919 šli Brňané spát jako obyvatelé řadového československého města, aby se ráno vzbudili do sedmkrát větší metropole. Stačilo k tomu, aby tehdejší poslanci schválili zákon, kterým se k Brnu připojila do té doby samostatná města Královo Pole, Husovice a 21 dalších obcí. Už je to 105 let. V galerii k výročí nabízíme známá a neotřelá, někdy i bizarní lákadla dnešního Brna.

Ačkoliv není mezi lidmi v Česku nikdy nouze o narážky na "obydlenou zatáčku u Vídně", na komplexy z Prahy či povzdechy "No jo, Brno", moravskou metropoli stojí za to poznat. Co do kaváren, cukráren a barů prošlo Brno obrovským a překotným vývojem, kde nové podniky rostly přímo před očima a přinesly s sebou velmi neotřelé koncepty. Přesto se tu paradoxně udržela i devadesátková pizza z okýnka na České, která konzistencí připomíná spíš cibulový koláč. Jednoduše proto, že tehdy nikdo tak úplně nevěděl, jak má správná italská pizza vypadat. Do vybrané galerie se nevešly všechny tipy a nejde o vyčerpávající přehled pamětihodností ani míst, bez jejichž návštěvy se nedá z města odjet. Pro inspiraci, kam za památkami, přírodou i dobrým kafem, snad stačit budou.