Pozor na coperto i lidi otevírající turnikety. Průvodce Milánem pro české fanoušky

Za co v Miláně zbytečně neplatit, jak se nejrychleji dostat na stadiony, kterým čtvrtím se raději vyhnout a jak ušetřit na dopravě? Student Ondřej Sucháň, který v italské metropoli žije, připravil praktického průvodce pro Čechy mířící na olympijské hry.
Do Milána se minulý týden sjelo přes sto tisíc fanoušků, mezi nimi i tisíce z Česka, aby sledovali olympijské zápasy. Pomocnou ruku těm, kteří se v italském městě chtějí zorientovat, nabízí ve svém průvodci student Ondřej, který v Miláně studuje jako účastník programu Erasmus.
„Věděl jsem, že na olympiádu přijedou i tisíce českých fanoušků. Chtěl jsem jim usnadnit pobyt. Je velice jednoduché se tu ztratit, případně znechutit si zážitek frontami a neznámým prostředím,“ vysvětluje Ondřej.
Jak neplatit zbytečně
Pro Ondřeje byl první týden v Miláně šokem hlavně kvůli praktickým věcem. „Nejvíc mě zaskočily nabíječky. Menší, jako na mobil nebo sluchátka, fungují, ale notebooky a fén tady často nenabijete, zásuvky jsou jiné než u nás.“
Doprava je další oblast, kde mohou turisté narazit. Metro je nejspolehlivější, autobusy a tramvaje často nejezdí podle plánu. „Turnikety jsou povinné - i při odchodu z metra si musíte odpípnout lístek, jinak hrozí pokuta. Často jsou ale zaseknuté a vy se dostanete ven, ale je třeba si to i tak odpípnout, aby vám to nedalo pokutu,“ dodává Ondřej.
Radí i ohledně stravování. „Pozor na takzvané coperto - poplatek za prostření, který se pohybuje mezi dvěma a čtyřmi eury,“ popisuje. Lidé ho najdou dole na jídelním lístku, v barech a rychlém občerstvení se neplatí. „Lidé na to často nehledí a potom jsou překvapení, když přijde účet a pro rodinu je zničehonic oběd o 20, 30 eur dražší.“
Také radí vyhnout se restauracím, které mají venku barevné obrázky jídel nebo přímo lákají zákazníky dovnitř. „To automaticky znamená, že tam je něco špatně, protože jestli restaurace bývá kvalitní i za normální ceny, většinou mají vedle dveří normální malé menu. Podobně platí selský rozum u kanálů a turistických atrakcí: stačí zajít o ulici vedle a ceny jsou nižší, kvalita jídla zpravidla vyšší.“
Ostražitost při výstupu z metra
Doporučuje pak navštívit i čtvrti v širším centru. „Centrum se dá projít během 20 minut od hlavního náměstí po hrad, ale Milán je velké město, takže se vyplatí podívat i do okolních čtvrtí, například Brera,“ doporučuje Ondřej. Tyto části města nabízejí autentickou atmosféru i zajímavé restaurace a kavárny.
I když je bezpečnost v Miláně posílená, turisti by měli být obezřetní. „Neponechávejte otevřené batohy ani kapsy, hlavně při vstupu a výstupu z metra. Metro jako takové je obehnáno kamerami a největší problém je u vstupů a výstupů ze stanic, kde případní zloději už nejsou nijak sledování a mohou utéct i s vašimi věcmi.“ Právě u turniketů při výstupu z metra mohou také postávat lidi, kteří dělají, že vám turniket otevřeli oni a chtějí po vás potom peníze.
A jaký je podle Ondřeje největší mýtus, který ohledně Milána panuje? „Řekl bych, že hodně lidí si myslí, že jedou do takové té klasické Itálie. Ale Miláno má přes den spíš vídeňskou atmosféru a večer se díky italskému temperamentu změní na živé město. Lidé chápou, že sever Itálie je jiný oproti jihu, ale pořád to může být odlišnější, než by na první pohled čekali.“
Zdroj: autorský text
