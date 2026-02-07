Zahajovací olympijský ceremoniál v Miláně nebyl jen přehlídkou sportovních hvězd, ale také nelítostným módním molem. Zatímco Mongolové v kašmírových rouchách uhranuli svět a Američané vsadili na klasiku od Ralpha Laurena, česká výprava podle stylistky Gabriely Zimové spíše připomínala turisty na výletě do lesa.
„Moc bych si přála říct, že jsme se letos zařadili k olympijským kolekcím, které berou dech, jako je Mongolsko, Haiti či Francie. Bohužel ale naše sportovce vysíláme do boje v basic tričkách s potiskem a nevkusných svetrech z akrylu, na kterých aby české národní barvy pohledal,“ komentovala český úbor stylistka Gabriela Zimová.
Nesouhlasí také s narativem, že to zase všichni nesnášíme z principu a protože tomu nerozumíme. „Radši konečně vytvořme něco nadčasového a krásného, v čem bude soutěžit radost a pocta hodná módního mola a ne jen výletu do lesa s řízkem v chlebu a ponožkami v sandálech,“ dodala Zimová.
„Ty jo, jak to Česká republika vypadá? Z těch vzorů mám pocit, jako kdybych řešila hlavolam,“ podivovala se hlavní módní kritička listu The New York Times Vanessa Friedmanová v on-line reportáži ze zahájení.
Kolekce, zveřejněná v listopadu, hned vzbudila rozporuplné reakce. Na sociálních sítích někteří upozorňovali, že české barvy připomínají Německo, jiní srovnávali kousky se second handem. „Nebylo cílem, aby se kolekce líbila všem. Rozporuplné reakce se očekávaly. Je to lepší, než kdyby po tom neštěkl pes. Za zpětnou vazbu jsem ráda, konstruktivní kritika vás posune,“ uvedla designérka Anežka Berecková v DVTV. Kolekci dominuje volný svetr a nechybí ani čepice raškovka či rukavice na šňůrce.
Elegatní kabáty i motiv koně
Nejvíc pozornosti na sebe při zahajovacím ceremoniálu strhli Mongolové, kteří nastoupili v dlouhých, opásaných rouchách připomínajících mongolské kočovné dědictví. Značka Goyol Cashmere se inspirovala oděvy Mongolské říše 13. až 15. století: modrý kašmír, hedvábné lemování, vysoká kožešinová čapka a rozparková sukně. Magazín Vogue je označil za „must see“.
Jasným hitem mezi kritikou i fanoušky byla také elegantní kolekce amerických olympioniků, kterou pro ně už desátý rok po sobě navrhl Ralph Lauren: bílý vlněný kabát s dřevěnými knoflíky a pletený svetr s americkými hvězdami a pruhy.
Na elegantní zimní styl vsadili Francouzi, které oblékl Le Coq Sportif. Olympionici nastoupili v bílých soupravách v retro nádechu doplněných o detaily v barvě trikolóry.
Nepřehlédnutelnou kolekci si letos připravilo také exotické Haiti. Její autorkou byla designérka italsko-haitského původu, která navrhovala kolekci už pro letní olympiádu v Paříži. Letos vsadila na motiv koně - zdrojem inspirace se jí stal obraz haitského umělce Edouarda Duval-Carriého, který zobrazuje revolučního hrdinu Toussainta Louverturea na vzpínajícím se koni v útoku do bitvy.
Zdroj: autorský text, Vogue
