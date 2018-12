Běžkyni při tréninku brutálně napadl muž. Jako terapii spustila kampaň proti násilí

Sedminásobná maďarská šampionka Viktória Makaiová si jednu neděli šla jako vždy zaběhat svou obvyklou trasu. V bezpečné, dobře osvětlené a rušné budapešťské čtvrti však maďarskou ultramaratonskou běžkyni brutálně sexuálně napadl muž. Ten, kterého potkávala každý den a který na ni pravidelně s úsměvem mával. Jako součást terapie spustila o 14 dní později kampaň proti násilí na ženách s názvem Run Away (Uteč).

Místo aby se ultramaratonkyně po brutálním napadení uzavřela před světem, rozhodla se podniknout protiútok a svůj příběh zveřejnit. "Můj synovec, novinář László Szilágyi, mi říkal, že to nechápe. Ale že pokud je to něco, co chci skutečně udělat, pomůže mi," popsala 38letá matka dvou dětí vznik kampaně.

Jejímu šíření po maďarském internetu přitom předcházel jeden příspěvek na sportovním blogu Sportágválasztó a fotka s komentářem na sociálních sítích.

"Když jsem se pak po třech dnech od útoku vrátila z nemocnice, rozhodli jsme se s manželem nafotit sérií snímků na Markétině ostrově, který je velmi populární mezi běžci. Nevěděli jsme hned, jestli a jak je využijeme. Ale řekli jsme si, že pokud je nakonec použijeme, bude to v nějakém pozitivním kontextu," vysvětlila Makaiová Aktuálně.cz. Za 14 dní nato byla kampaň s více než výmluvnými snímky připravená.

Na webu Sportágválasztó později umístila i video a sérii propagačních fotek se zpovědí, ze které mrazí. "Znala jsem ho. Zdravil mě každé ráno s úsměvem na tváři," píše se pod jedním plakátem.

Pomohli byste?

"Běžela jsem ke krajnici, abych požádala o pomoc. Projelo kolem mě auto, ale nezastavilo," zní další heslo, doplněné otázkou "Pomohli byste?".

Makaiová v den napadení běžela bezpečným, dobře osvětleným a rušným sousedstvím v Budapešti, a přestože si vždy byla vědoma toho, co je nebo není nebezpečné, k útoku stejně došlo.

Muž ji přepadl nedaleko jejího domova, na rušné cestě, po které projížděla auta. Činu si nikdo nevšiml a Makaiovou nakonec před znásilněním a pravděpodobnou smrtí zachránil její manžel, který ji šel hledat poté, co se dlouho nevracela. Policie 37letého útočníka ten samý den zatkla a obvinila. A muž se ke zločinu přiznal.

"Možná kampaň pomůže ostatním, aby se podělili o svůj příběh," uvedla Makaiová s tím, že doufá, že kampaň také pomůže zlepšit bezpečnost. "Až můj vlastní příběh mi ukázal, kolik žen zažilo něco podobného. Je nás tolik!" dodala pro Aktuálně.cz s tím, že ji překvapilo, že se její příběh dostal i na populární web Bored Panda.

Stoprocentní bezpečnost neexistuje

O svém napadení napsala několik blogových příspěvků, ve kterých také popisuje, na co se útočníka během útoku ptala. Muž mimo jiné uvedl, že již dříve napadl svou bývalou přítelkyni.

"Za svůj život vděčím manželovi. Stoprocentní bezpečnost neexistuje," sdělila médiím běžkyně. "Byla jsem podezíravá vůči muži, který běžel za mnou, ale zdráhala jsem se uvěřit, že šel po mně," uvedla. Přesto stále věří, že nejlepší je před útočníkem utéct. "Dříve a rychleji," tvrdí maratonská běžkyně.

Do kampaně se postupně zapojily i další organizace pomáhající ženám i obětem násilí, včetně běžců nebo vývojářů bezpečnostní aplikace. "Žádné další akce přidávat nechceme. Ráda bych taky pomáhala dál ostatním," popsala svoje další kroky Makaiová.

Sportovkyně se k běhání vrátila necelý měsíc po útoku. "Je to velmi zvláštní, vrátit se k aktivitě, při které jsem utrpěla traumatický zážitek. Ale nechci se vzdát svého běhání o samotě. Je to pro mě forma očistné kúry," uvedla s tím, že i přes všechna opatření se podobný incident může stát kdekoliv.

Syn mě prosil, abych si zakryla poraněný obličej

Kromě toho se začala věnovat také bojovému sportu krav maga, aby byla lépe připravená na to, co by se jí v budoucnu mohlo stát.

Makaiová se svěřila s tím, jak útok ovlivnil její děti. "Můj malý syn mě poprosil, abych si zakryla obličej, aby věděl, že jsem to pořád já. Když jsem mu večer četla pohádku, vzala jsem jej na klín, aby mi neviděl do obličeje. Kolébala jsem ho hlasem a dotykem tak, aby neviděl můj poraněný obličej. Když mu můj obličej chyběl, dívali jsme se na rodinné fotky, kde jsme všichni šťastní a zdraví," napsala.

Uvedla také, jak nemocniční sestra pověsila zakrvácenou a roztrhanou běžeckou bundu do skříně v jejím nemocničním pokoji.

"Koukala jsem na ni, když jsem se balila před propuštěním z nemocnice. Byla jsem otřesená a v šoku, když jsem na ni pohlédla. Vyhodit ji do koše byl malý krůček k vyrovnání se s prožitým traumatem. Boty, které jsem tehdy měla, jsem si už nikdy neobula," dodala běžkyně.

Jediné, co jí z osudného dne kromě jizev a ran na duši zůstalo, je triko, které jí muž vzal domů a vypral. Na Vánoce ale podle svých slov dostane pod stromeček nové vybavení, se kterým vyrazí vstříc lepším zítřkům.

