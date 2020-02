Chci zemřít, dejte mi lano. Matka nahrála reakci syna na šikanu, lidé se ho zastávají

Devítiletý australský chlapec Quaden Bayley od narození trpí poruchou růstu kostí. Oproti vrstevníkům má tedy výrazně menší postavu, a proto se stal terčem nevybíravé šikany. Poté, co se jeho matka ve facebookovém videu svěřila s problémy, kterým Quaden musí čelit, mu vyjádřili podporu lidé i celebrity po celém světě.

Je to několik dnů, co Yarraka Bayleyová, matka devítiletého aboriginského chlapce z australského Queenslandu, nahrála na Facebook srdceryvné video, které se později stalo virálním. Její syn Quaden v něm brečí poté, co ho ve škole spolužáci šikanovali.

Říká, že se chce zabít, a podle informací australské televizní stanice ABC skutečně už několik pokusů vzít si život provedl. Matka ve videu, které na jejím facebookovém profilu zhlédly miliony lidí, dodává, že se její syn se šikanou potýká takřka každý den.

"Právě jsem syna vyzvedla ze školy, upozornila ředitele, co se stalo, a chtěla bych všechny rodiče a učitele upozornit, že takhle vypadají důsledky šikany. Vychovávejte, prosím, své děti, aby se něco takového nedělo," apeluje Bayleyová ve videu.

Důvodem, proč se Quaden stává častým terčem posměšků ze strany svých vrstevníků, je to, že odmalička trpí achondroplázií, poruchou růstu kostí, která u lidí způsobuje malý vzrůst známý jako nanismus. Spolužáci tak chlapce zahrnují nejapnými žerty na adresu jeho výšky.

Quadenova matka ve videu slibuje, že kdykoli se incident se šikanou bude opakovat, hodlá natočit další video, aby měli lidé problém stále na očích a ona tak dosáhla nějaké společenské změny. "Musíme zabránit tomu, aby si nevinné děti kvůli šikaně sahaly na život," zdůrazňuje.

Na Facebooku se jí ale dostalo takové podpory, že další video už možná nebude potřeba. Jak informoval zpravodajský web britské BBC, lidé po celém světě začali sdílet své vlastní zkušenosti se šikanou pod hashtagem #StopBullying (zastavte šikanu) a nabádali Quadena, aby zůstal silný.

Vlna solidarity

Americký komik Brad Williams, který trpí stejnou poruchou vzrůstu jako chlapec, uvedl, že pro Quadena za necelý den vybral přes 130 tisíc dolarů, aby se s rodinou mohl podívat do Disneylandu. "To, co se mi podaří vybrat, ale nebude jen pro Quadena. Bude to pro všechny, které někdy někdo šikanoval a říkal jim, že nejsou dost dobří," napsal Williams na web sbírky.

Syn amerického prezidenta Eric Trump přiznal, že mu sledování videa lámalo srdce, a slavný australský herec Hugh Jackman pro chlapce natočil video, ve kterém mu řekl, že je silnější, než si myslí. Hvězda basketbalového týmu Boston Celtics Enes Kanter na svém Twitteru pozval Quadenovu rodinu na zápas ligy NBA. Aboriginský ragbyový tým zase Quadenovi nabídl, aby ve víkendovém zápase proti Maorům celé mužstvo vedl.

Svět reaguje na šikanu Quadena: