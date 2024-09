Nikdo nevěděl, že maloval. Jeho obrazy objevili na půdě, teď je z nich druhá výstava

Josefa Kotrbu znali přátelé hlavně jako architekta, žáka Jana Kotěry, který od 30. let minulého století působil jako stavitel v Králově Dvoře. Po jeho smrti tak nikoho nenapadlo, že by po sobě mohl zanechat početnou sbírku obrazů, na nichž zachytil svůj optimismus i naivní vidění světa. K restaurátorovi Tomáši Hejtmánkovi se sbírka dostala před pár lety a teď je z ní už druhá prodejní výstava.

"Něco takového se stane párkrát za život," říká Tomáš Hejtmánek v interiérech domu ze 17. století, který stojí nedaleko hospody Na Slamníku v pražském Bubenči. Veselé, barevné obrazy ze štětce dlouho neznámého malíře Josefa Kotrby jsou rozvěšené v několika místnostech a člověka by ani nenapadlo, že je v galerii. Atmosféra je tu jako u někoho doma.

"Na obrazech se mi osobně líbí to, že jsou poměrně optimistické. Sám Kotrba se stylizoval do naivního malíře, což je vidět hlavně na zaoblených postavách a zvířatech malovaných ze všech možných stran," vysvětluje majitel aukčního domu.

Část z Kotrbovy tvorby v Arthouse Hejtmánek poprvé vystavil loni a měl s ní úspěch. "Z vystavených 120 děl se prodalo asi osmdesát procent, což se nám nestává ani u známějších autorů. Obrazy oslovily lidi napříč generacemi, vzpomínám si na starou paní, která žila ze starobního důchodu, a po jednom díle tady tak zatoužila, že si ho i přes svůj omezený rozpočet, odnášela domů," popisuje restaurátor, který 19. září spouští v pořadí druhou prodejní výstavu.

Ani válku neviděl depresivně

O Kotrbově vášni toho jeho přátelé příliš nevěděli i proto, že se jí naplno začal věnovat až v důchodovém věku. Do té doby uznávaný architekt většinu času rýsoval ostré úhly ve svém domě v Králově Dvoře, který kvůli tomu, že lemoval dálnici, zvažoval stát v jednu dobu srovnat se zemí. "Nevíme, jak to bylo přesně, ale domníváme se, že se Kotrba připravoval na vystěhování, a tak všechny své obrazy a cenné dokumenty přesunul na půdu nedalekého hostince. Jenže časem už si nikdo nevzpomněl, že tam něco takového je," vypráví Hejtmánek.

Sbírku objevili noví majitelé domu teprve před pár lety, když vyklízeli jeho půdu. V té době se ozvali restaurátorovi, aby obrazy sám posoudil a popřípadě dostal mezi lidi. "Naivní styl mám osobně rád a těch obrazů mi bylo líto. Viděl jsem v nich potenciál. Pustili jsme se do náročného restaurování, které trvalo v podstatě až donedávna. Některá díla neměla rámy, byla to jen plátna, jiná byla ve špatném stavu nebo zašpiněná," říká majitel rodinné firmy, která kromě obrazů restauruje také nábytek a další artefakty s uměleckou hodnotou.

Z Kotrbových obrazů čiší vtip, nadhled a optimismus. Nespojuje je konkrétní téma. Zachycují svědectví starého muže, který vzpomíná na své dětství, dvě války a zachycuje každodenní situace ze svého milovaného města. "Zajímavé je, že ani válku neviděl depresivně. Například tenhle obraz zachycuje odvšivení vojáků za první světový války, a když se na něj podíváte, je poměrně úsměvný," popisuje jeden z výjevů zachránce Kotrbovy tvorby.

O životě a charakteru neznámého malíře toho podle Hejtmánka příliš nevíme. "Dozvěděli jsme se od pamětníků, že to byl údajně milý a optimistický člověk, což těm obrazům odpovídá. Byl navíc menšího vzrůstu a lidé mu tak často přezdívali Charlie Chaplin," dodává galerista, který cenu obrazů vyčíslil v řádech nižších desítek tisíc korun s tím, že by do budoucna mohla stoupat na hodnotě. "Člověk ale nikdy neví," říká.

Podívejte se na fotky.