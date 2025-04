Nové trendy z Tinderu. Nejvíc sexy jsou muži, kteří čtou

Data seznamovací aplikace Tinder ukazují nový zajímavý poznatek - nejvíc sexy jsou muži, kteří čtou. Nebo spíše ti, co mají v popisku svého profilu napsaný výraz “book boyfriend”. Polovičky se zájmem o četbu podle průzkumu vyhledává čím dál více žen. Proč jsou sečtělí muži atraktivnější?

I randění podléhá trendům a nejen díky Tinderu víme, že údaje na uživatelských profilech jsou důležité. Zatímco před časem bylo trendy mít v "biu" text "hledám muže ve financích", který souvisel se známým videem z TikToku a následnou reakční písní, nyní muži bodují se zmínkami spjatými s četbou.

Podle webu Dazed se senzace kolem čtenářů rozjela kvůli snímkům herce Jacoba Elordiho, který je známý ze seriálu Euforie, jež v australském knihkupectví svíral knihu Prima Facie od Suzie Millerové.

"Chodila jsem s muži, kteří byli opravdu vzdělaní v přírodních vědách, technologiích a matematice, ale konverzace s nimi po chvíli utichla," řekla Dazed Mishti, třiadvacetiletá vášnivá čtenářka, se kterou souzní i knihomolka Maddy. "Když jsem potkala svého přítele, nečetl beletrii a bylo mi z toho trochu smutno," popsala Maddy, která si přála, aby zápletky z jejích oblíbených příběhů mohla se svou drahou polovičkou rozebírat. Maddyin přítel její přání vyslyšel a nyní mají další konverzační témata, což jejich vztah pozvedlo na vyšší úroveň. "Byla jsem na něj tak hrdá. Opravdu se mi líbí, že teď čte," dodává.

Sdílení pocitů a porozumění světu

Díky studii z roku 2023 víme, že značných 95 procent žen přitahují vášniví čtenáři. Jsou totiž přesvědčené, že jsou emocionálně inteligentnější než ti, kteří ve svém volném čase nečtou. "Myslím si, že mnohem lépe sdělují své myšlenky a pocity," dodává Mishti. Spousta žen je také toho názoru, že tento působivý koníček souvisí s ochotou více porozumět světu.

Pětadvacetiletá Maya považuje za atraktivní hlavně to, že díky četbě je znát, že se zajímají o příběhy ostatních lidí a nezajímají se jen o vlastní existenci. U většiny žen bodují především čtenáři beletrie. Mezi sexy knihomoly nepočítají ty, co sáhnou pouze po dílech o penězích, seberealizaci či kutilství. "Na muži, který chce být ponořen ​​do světa, který neexistuje, je něco sladkého," dodává Maya.

Evoluce a problém s podfukáři

Ženy prý upřednostňují milovníky knih také kvůli evoluci. "Ženy považovaly inteligenci za atraktivní vlastnost partnerů, a tak si během tisíciletí vybíraly partnery, kteří vykazovali inteligenční podněty. Jako druh jsme se stávali stále inteligentnějšími, protože naši potomci zdědili jak naše vlastnosti, tak preference," tvrdí Dr Alex Jones, docent psychologie na Swansea University.

Problém však spočívá v tom, že spousta mužů zálibu v četbě může snadno předstírat. Proč? Právě proto, aby u žen zabodovali. Instagramová stránka Beam Me Up Softboi odhaluje podfukáře, kteří využívají četbu k tomu, aby ženu sbalili jen na jednu noc. Stránka slouží i jako návod, jaké knihy si tito falešní knihomolové vybírají. Spousta pánů, jejichž zprávy se na tento profil dostaly, komunikaci odstartovali jemně, a to právě konverzací o knihách. Po pár řádcích však šli takzvaně na věc a nebáli se žadonit o sexuální styk. Maddy tvrdí, že podezřelí jsou vždycky ti, kteří kolem četby staví celou svou osobnost. "Určitě je tu epidemie takzvaných performativních mužských čtenářů," dodává Maya.

Naštěstí je možné oddělit zrno od plev. "Je snadné je vyřadit, pokud dotyčným knihám rozumějí jen povrchně," říká o falešných knihomolech Mishti. Skličující však je, že mužů, kteří čtou, ubývá. Díky nedávnému výzkumu YouGov bylo zjistěno, že pouze 53 procent mužů uvedlo, že v minulém roce četlo knihu nebo zvolilo alespoň audio verzi. Možná právě kvůli tomu, že milovníků knih je tak málo, jsou tak přitažliví. Nedostatek totiž často pohání poptávku. A co by si pánové podle zpovídaných žen měli přečíst? Například Sally Rooneyovou.