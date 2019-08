Známý architekt zaplatí Benátkám odškodné. Při návrhu mostu nepočítal s houfy turistů

před 15 minutami

Slavný architekt Santiago Calatrava musí Benátkám zaplatit odškodné 78 tisíc eur (přes dva miliony korun). Podle soudu ve městě na laguně navrhl nevhodný most, protože nevzal do úvahy houfy turistů se zavazadly. Informoval o tom deník The New York Times. Právní zástupci odmítli komentovat, zda se Calatrava odvolá.

Pětice soudců rozhodla, že španělský architekt, který se proslavil návrhy s elegantními křivkami, se při konstrukci mostu z oceli a skla v roce 2008 poblíž benátského nádraží Santa Lucia dopustil "zjevné nedbalosti". Stavba si podle soudu žádá neustálou údržbu, s níž architekt nepočítal, přestože se tyto problémy s přihlédnutím na množství turistů v Benátkách daly předvídat. Mnoho z výletníků přijíždí na benátské nádraží a jejich zavazadla opatřená kolečky si na mostě, zejména na skleněných deskách jeho schodů, nevyhnutelně vybrala daň. V původních plánech architekt odhadoval, že schody bude třeba vyměnit každých 20 let. Už čtyři roky po otevření stavby muselo město vyměnit osm z nich, což radnici stálo 36 tisíc eur. Problémem se také ukázal být, podobně jako u dalšího architektova pěšího mostu ve španělském městě Bilbao, kluzký povrch. Shaul Bassi, který na benátské Univerzitě Ca' Foscari učí anglickou literaturu, se neskrývá obdivem ke kráse stavby a jejímu strategickému umístění. První most zbudovaný v městě na laguně po více než 70 letech podle něj ukazuje, že "v Benátkách lze udělat něco nového". "Je ale nemožné na něm neuklouznout, zvlášť když prší,"dodává. Kvůli kluzkému povrchu konstrukce musely Benátky vyplatit tisícům zraněných turistů i místních odškodné zhruba 60 tisíc eur (přes 1,5 milionu korun), informovala loni v říjnu agentura DPA. O odškodné radnici požádalo kolem pěti tisíc lidí.