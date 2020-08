Amsterdam zavedl ekologické záchodky. Vypadají jako květináče a z moči dělají kompost

U Plzně se ve středu ráno narazil autobus do odstaveného nákladního auta. Jeden člověk zemřel, další tři lidé z autobusu byli převezeni do nemocnice, řekla policejní mluvčí Veronika Hokrová. Silnice I/26 z Plzně směrem na Sulkov je zavřená, řidiči nemohou využít ani nájezd na D5 směr Rozvadov. Do Plzně je silnice volně průjezdná. Policisté dopravu odklánějí na kruhovém objezdu v Plzni u Makra. Omezení potrvá zhruba do poledne.

Na místě zemřela šestatřicetiletá žena. Do plzeňské fakultní nemocnice převezli záchranáři osmačtyřicetiletého muže se středně těžkým poraněním a lehce zraněného osmadvacetiletého muže a čtyřiatřicetiletou ženu, informovala zdravotnická záchranná služba. Následně tam sanitka odvezla i dva lidi z nákladního auta, řekla Hokrová.

Nehoda se stala v 5:30 asi půl kilometru za čerpací stanicí. V autobusu jel řidič a tři cestující, jednoho z nich museli hasiči vyprostit bočním oknem, potom zlikvidovali také uniklé provozní kapaliny, řekl mluvčí hasičů Petr Poncar.

Nákladní auto stálo kvůli poruše v odstavném pruhu a čekalo na odtah. Bylo řádně označeno výstražným trojúhelníkem, uvedla Hokrová. Veškeré okolností nehody police zjišťuje.