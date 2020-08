Amsterdam zavedl ekologické záchodky. Vypadají jako květináče a z moči dělají kompost

Všichni muži znají situaci, kdy na ně přijde potřeba, ale nikde poblíž právě není veřejná toaleta, a tak si uleví u nejbližšího keře. Tím ovšem znečišťují prostředí, což si uvědomovali i radní v Amsterdamu. Ti v nizozemské metropoli nově zavedli záchody, u nichž nechybí muži vyhledávaná zeleň a zároveň jsou ekologické.

Toalety s vtipným názvem GreenPee (Zelené čůrání) na první pohled vypadají spíše jako truhlíky s rostlinami. Při bližším zkoumání ale člověk zjistí, že kontejnery se zelení mají na boční straně otvory, které mužům mohou posloužit jako pisoár.

V Amsterdamu jich teď stojí už 12 a nacházejí se na místech, která v minulosti nejvíc sužoval zápach lidské moči. Informoval o tom zpravodajský web stanice CNN.

Záchody vyrábí nizozemská firma Urban Senses a vymyslel je environmentální psycholog Richard de Vries. Ve městě se poprvé objevily už před dvěma lety, kdy si místní radní na zkoušku objednali první čtyři kusy a byli s nimi natolik spokojení, že nyní do ulic nechali nainstalovat dalších osm. "Podařilo se nám snížit močení mimo veřejné toalety o 50 procent. Byl to velký úspěch," vyzdvihl pro CNN De Vries.

Toalety GreenPee podle něj mají hned několik výhod. Vedle toho, že chrání historické budovy Amsterdamu před korozními účinky moči, také snižují spotřebu vody, protože se oproti klasickým modelům záchodů nesplachují. Problémem není ani zápach, protože kontejnery obsahují konopná vlákna, která nepříjemné výpary pohlcují.

Díky konopným vláknům navíc nic, co do zelených záchodů kolemjdoucí muži vyloučí, nepřijde nazmar. Ze směsi rostlinného materiálu a moči se totiž stane kompost, který lze využít jako přírodní hnojivo. Tím, že na jejich povrchu rostou keříky, toalety v neposlední řadě přináší do města více zeleně, která láká včely a další hmyz.

Údržbáři, kteří mají zelené záchody na starost, jednotlivé kontejnery pravidelně obcházejí, aby zjistili, jestli nepotřebují vyprázdnit. Pomáhá jim ale i chytrý senzor, který v případě, že je vnitřní nádrž plná, automaticky zašle upozornění na jejich chytrý telefon.

De Vries už toalety GreenPee prosadil i v dalších nizozemských městech, konkrétně ve Vlaardingenu a v Beekbergenu, stejně jako v belgickém Mechelenu a Genku. V současnosti doufá, že se ekologické záchody rozšíří i do jiných států, a také hledá způsob, jak by se z moči nahromaděné v kontejnerech dala vyrábět elektřina.