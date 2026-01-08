Dodnes patří mezi nejkontroverznější osobnosti automobilového sportu. Violette Morrisová se prosadila v disciplíně, kde do té doby dominovali převážně muži. Společnosti ale nebyla trnem v oku jen kvůli pověsti rebelky. V její neprospěch mluví také náklonnost k nacistické ideologii, která ji nakonec stála život.
Narodila se roku 1893 v Paříži, takříkajíc „se zlatou lžičkou v ústech“. Rodiče Violette Morrisové, baron Pierre Jacques a Élizabeth Sakakiniová, byli šlechtického původu. Pro svou dceru se proto rozhodli zajistit to nejlepší vzdělání, a tak ji poslali do internátní klášterní školy. Ať už si od toho slibovali cokoliv, dívka jejich očekávání nesplnila.
Rozhodně se totiž nejednalo o tiché a klidné děvče. Violette milovala sport, a to především disciplíny, které byly tehdejší společností považovány za čistě mužské. Věnovala se třeba hodu oštěpem, vrhu koulí, plavání, a dokonce i boxu. Na její postavě se to pochopitelně projevilo, nebyla žádná éterická dívka, ale spíše svalnatá a vysoká mladá žena. Proto jí její vrstevníci trochu posměšně přezdívali „Kolos“.
Když jí bylo dvacet let, provdala se za jistého Cypriena Gourarda. Manželství se ale po devíti letech rozpadlo, protože se ukázalo, že Violette ve skutečnosti dává přednost ženám.
Ještě za doby trvání jejich vztahu vypukla první světová válka a Cyprien tak musel narukovat. Pokud někdo očekával, že Violette bude způsobně sedět doma, psát manželovi dopisy a čekat, až se vrátí, nemohl být dál od pravdy. Místo toho se totiž dobrovolně přihlásila jako řidička sanitky v předních liniích. Automobily a rychlá jízda byly její další zálibou, proto si v armádě jejího nadání rychle všimli a pověřili ji funkcí armádního kurýra.
Po válce se vášnivá sportovkyně rozvedla a vrátila se ke sportu. Na nejrůznějších utkáních se jí dařilo, a protože mezi ženami neměla dostatek soupeřek, velice často soupeřila s muži. Nutno přitom podotknout, že je velmi často hravě strčila do kapsy.
Francie ji nepochopila, tak se stala nacistkou
Stále častěji se ale Violette věnovala automobilovým závodům. Koníček ji pohltil natolik, že si dokonce v Paříži otevřela obchod s potřebami pro motoristy.
Aby se ve své sportovní kariéře automobilové závodnice mohla posunout ještě dál, přistoupila dokonce k velice radikálnímu a nevídanému kroku - nechala si provést dvojitou mastektomii neboli odstranění poprsí. Důvod byl prostý. Se svými vyvinutými vnady se jen těžko vtěsnávala do stísněných prostor kokpitu závodních vozů. Je ale možné, že ji k tomu motivovalo také něco jiného. Ve stejné době se totiž zároveň začala oblékat do pánských šatů, vydatně kouřila a kromě toho žila na hausbotu na Seině se svou partnerkou, herečkou Yvonne de Brayovou.
Svým životním stylem budila velký rozruch a tehdejší prudérní společnost na ni hleděla skrz prsty. V roce 1928 dokonce kvůli tomu dostala oficiální zákaz účastnit se letních olympijských her. Pro Violette to bylo velké zklamání, které vedlo k tomu, že ukončila svou sportovní kariéru. Na svou vlast po tomto incidentu zanevřela a stále více se v myšlenkách uchylovala jinam.
Velký vliv na ni v tu dobu měla její německá přítelkyně, automobilová závodnice Gertrude Hanneckerová. Právě její myšlenky ji ovlivnily natolik, že dokonce začala sympatizovat s nacismem.
Samotný Adolf Hitler údajně patřil mezi velké obdivovatele Violette Morrisové, a dokonce ji osobně pozval na berlínskou olympiádu, kde ji slavnostně přijal. To na ni udělalo velký dojem a přimělo ji to, aby začala spolupracovat s gestapem. Jak moc aktivně se do aktivit této nechvalně proslulé tajné služby zapojila, zůstává ale dodnes nejasné.
Její tělo skončilo v neoznačeném hrobě
Některé zdroje například uvádějí, že nacistům údajně prozradila plány Francouzů na postavení Maginotovy linie. Měla se také účastnit mučení vyslýchaných zajatců, kvůli čemuž se o ní v rodné zemi začalo mluvit jako o „hyeně gestapa“.
S jistotou je možné potvrdit, že nacistům obstarávala palivo do aut a letadel. Pracovala pro ně také jako řidička. Ve Francii kvůli tomu upadla v nemilost a v nepřítomnosti byla jako kolaborantka odsouzena k trestu smrti.
K tomu následně skutečně došlo 26. dubna roku 1944, kdy byla ve svém autě přepadena a zastřelena. Její tělo putovalo do márnice, ale dlouhou dobu si jej nikdo nevyzvedl. Po čase tak byla Violette Morrisová pohřbena do neoznačeného hrobu, který byl původně určen pro bezdomovce.
Zdroj: Allthatsinteresting.com
