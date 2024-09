Když Češi dělají nádherné věci. Czech Design Week prezentuje návrháře a zvučné značky

Jedenáctá přehlídka současného designu Czech Design Week představí české i zahraniční tvůrce. Výstavní síň Mánes nabídne kolekce stovky českých i zahraničních designérů, značek a studií. Do Clam-Gallasova paláce festival láká na doprovodnou výstavu New Generation s výběrem tvorby mladých umělců. Akce se koná od 5. do 8. září.

Během čtyř dní nabídne festival tvorbu řady českých i zahraničních designérů, studentů, značek a studií napříč všemi obory designu. Výstava New Generation, která se zaměřuje na výběr mladých a perspektivních umělců, vzniká ve spolupráci s Muzeem Prahy. Foto: Czech Design Week "Skrze výstavu chceme za festival Czech Design Week podpořit mladé tvůrce, protože na nich festival od svého založení stojí. Majestátní prostory Clam-Gallasova paláce nám umožňují veřejnosti ukázat festivalový výběr designérů a umělců, kteří jsou ještě stále v začátcích své tvorby, ale přesto už jejich kolekce a díla patří k tomu nejvýraznějšímu, co u nás vzniká," uvedl k výstavě New Generation ředitel festivalu Lukáš Pipek. Xiaomi, PlayStation nebo Baileys Ani letos nebudou na festivalu chybět přední značky, které čím dál častěji s mladými designéry spolupracují. Čínský technologický gigant Xiaomi návštěvníkům představí koncept chytré domácnosti prostřednictvím instalace navržené designérem a sklářským výtvarníkem Františkem Jungvirtem. Ten ji zároveň doplní o své aktuální kolekce váz. Třicet let od uvedení první generace herní konzole připomene v Mánesu také PlayStation, a to prostřednictvím instalace designéra Filipa Hrubého z Ateliéru skla na UMPRUM. V instalaci designéra ze zlínské Baťovky Adama Keprty se také objeví jeho letošní kolekce nápojových hrníčků, které navrhl pro značku Baileys při příležitosti výročí 50 let od prvního umíchání sladkého likéru. Padesátiletou tradici v Mánesu oslaví i ikonické nápojové a stolní sklo značky Crystalex. I ta v Mánesu vystaví své aktuální kolekce, z nichž ty poslední vznikaly pod vedením nového šéfdesignéra značky Martina Jašontka. Spojení designu a technologií může fungovat různě. | Foto: Czech Design Week Letošní Czech Design Week doplní každodenní doprovodný program přednášek a diskusí na téma umělé inteligence, investice do umění či mediální tvorby. Festival zakončí udílení cen Czech Design Award. Ceny, které se zaměřují na výrazné tvůrce všech generací a cílí na podporu oceněných v další tvorbě. Kromě kategorie Objev roku se udělují také za výjimečnou tvorbu a za designovou instalaci v rámci festivalu. Podívejte se do galerie na výběr umělců, kteří se na letošním ročníku Czech Design Weeku představí.