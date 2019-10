Havel byl bojovník. Pravdu a lásku v sobě musíme probouzet, říká surfařka Křenová

Narodila se po sametové revoluci, vyrostla ve svobodném Česku. Handicapovaná surfařka Kristýna Křenová v anketě Aktuálně.cz k výročí 17. listopadu 1989 odpovídá na to, co pro ni znamená Václav Havel i život v demokracii. „Svoboda pro mě znamená úplně nejvíc. Žiju život, který postrádá kus svobody, nemůžu se svobodně hýbat. O to víc si vážím jiných svobod,“ říká sportovkyně.

0:59 30 let po revoluci: Kristýna Křenová | Video: Jakub Zuzánek, Blahoslav Baťa