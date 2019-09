Adachi: Všichni by se měli řídit pravdou a láskou, nebýt sametové revoluce, nejsem tu

Kdyby v roce 1989 neproběhla sametová revoluce, její rodiče by se zřejmě nikdy nepotkali. „Otec je totiž Japonec a máma Češka, tenkrát sem přiletěl pracovně,“ vzpomíná Naomi Adachi, která se narodila v polovině 90. let a vyrůstala už ve svobodném Česku. Herečka, moderátorka a modelka v anketě Aktuálně.cz k výročí 17. listopadu 1989 odpovídá na to, co pro ni znamená Václav Havel i svobodný svět.

0:51 Herečka, moderátorka a modelka Naomi Adachi v anketě Aktuálně.cz k výročí 17. listopadu 1989 odpovídá na to, co pro ni znamená Václav Havel i svobodný svět. | Video: Jakub Zuzánek