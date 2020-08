Zloději ukradli milión jenů z japonského Muzea nindžů. Zvládli to za tři minuty

Japonské Muzeum nindžů ve městě Iga v prefektuře Mie by zřejmě samo potřebovalo několik speciálně cvičených bojovníků z feudálních dob, proslulých rychlostí, nenápadností a nekonvenčními technikami boje. Pak by možná nepřišlo o trezor s miliónem jenů (asi 209 tisíc korun), které z něj před týdnem ukradli neznámí zloději - a zvládli to za tři minuty.

Zaměstnanci muzea zavolali policii, jakmile se v časných ranních hodinách rozezněl alarm. Jenže než policisté dorazili, pachatelé byli pryč. Jak napsal list Jomiuri šimbun, zloději si otevřeli dveře muzea krumpáčem a odnesli sejf vážící zhruba 150 kilogramů i s veškerou hotovostí, která představovala tržby za víkend, kdy muzeum navštívilo více než 1000 lidí. První zmínky o nindžech se objevují od šestého století. A zatímco se řada míst v Japonsku pyšní spojením s nimi, právě Iga a sousední Koga jsou místem, kde vznikly dvě hlavní školy bojového umění nindžů - nindžucu.