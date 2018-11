Ženy umírají na zástavu srdce častěji než muži. Lidé se jim bojí sahat na prsa

Americké ženy umírají na zástavu srdce častěji než muži, protože se jim kolemjdoucí bojí poskytnout první pomoc, tvrdí výzkumníci z Pensylvánské univerzity. Podle autorů nedávno prezentované studie se lidé bojí provádět ženám masáž srdce ze strachu, že jim budou muset sáhnout na prsa a silně a rychle stlačovat hrudník.

Badatelé zkoumali 20 tisíc případů resuscitace z celých Spojených států a zabývali se tím, jak je první pomoc poskytována mužům a ženám. O výsledcích studie informoval britský deník The Guardian.

Výsledky ukázaly, že pouze 39 procentům žen, které postihla zástava srdce, byla poskytnuta masáž srdce. Naopak u mužů to byla skoro půlka a měli o 23 procent vyšší procento přežití. Zatímco v záchraně lidí na ulicích panují velké rozdíly mezi pohlavími, v případě srdečních příhod doma rozdíly nejsou.

Přestože výzkumníci nemají dostatek informací o zachráncích nebo o tom, proč byli méně ochotní pomoci ženám, na vině podle nich může být hned několik faktorů. Mohou mít například strach z toho, že by ženě v bezvědomí ublíží.

"Lidi může znepokojovat pomyšlení na to, že musí silně a rychle stlačovat střed ženina hrudníku," uvedla výzkumnice specializující se na resuscitační lékařství Audrey Blewerová z Pensylvánské univerzity pro deník The Guardian. Zachránci se tak podle ní mohou stydět odkrývat oděv žen, aby měli lepší přístup k hrudníku, nebo se můžou bát dotýkat jejich prsou.

Není čas na to být přecitlivělý, jde o život

Profesor lékařství na Pensylvánské univerzitě Benjamin Abella ale upozornil na to, že pokud je masáž srdce poskytována správně, záchrance se ňader vůbec nedotýká. "Ruce se pokládají na hrudní kost, která je uprostřed hrudníku mezi prsy." Upozornil, že při záchraně lidí není čas na to 'být přecitlivělý'. "Je to otázka života a smrti," varoval.

Podle Blewerové by jedním z řešení mohlo být využití ženských figurín při demonstrativních trénincích masáže srdce. Mnohem častěji se totiž lidé učí masáž srdce na mužských modelech.

Také Roger White, zástupce prestižní Kliniky Mayo z minnesotského města Rochester uvedl, že je potřeba věnovat genderové stránce záchrany větší pozornost. Problémem může být i správné upevňování polštářků defibrilátoru u žen s většími prsy, uvedl příklad.

Většině lidí se zástava srdce stává mimo nemocnici, poskytnutí masáže srdce a první pomoci zvyšuje jejich šanci na přežití. Podle českých záchranářů je nejefektivnější pomoc postiženým do tří minut.

Masáž srdce se poskytuje až do příjezdu záchranné služby, u dospělého v poměru 30 stlačení hrudníku do hloubky pěti centimetrů, po kterých následují dva vdechy. Celkem by frekvence měla čítat 100 až 120 stlačení za minutu.

Video: Masáž srdce v rytmu Bee Gees