Ženě v letadle vyšel pozitivní test na covid. Zamkla se proto na pět hodin na záchodě

Marisa Fotieová zrovna cestovala na palubě transatlantického letu, když ji začalo bolet v krku. Rychlý test na covid odhalil pozitivní výsledek. Žena se proto na pět hodin izolovala na záchodě, abych ochránila ostatní cestující. Záznam své netradiční cesty pak zveřejnila na TikToku.

Učitelka z amerického státu Michigan cestovala 20. prosince z Chicaga do Reykjavíku na Islandu, když ji začalo bolet v krku. Udělala si pro jistotu rychlý test na covid, který měla s sebou, a vyšel jí pozitivně.

Marisa Fotieová se proto v zájmu ochrany 150 cestujících a posádky letu společnosti Icelandair rozhodla zavřít po zbytek cesty na malém záchodku. Svůj cestovatelský zážitek pak zachytila ve videu na TikToku, které se stalo virálním hitem a viděly ho přes tři miliony lidí. "Děkuji Icelandair za VIP karanténu," napsala k videu v nadsázce.

Letuška se pak starala, aby Marisa měla na toaletě nápoje i jídlo a neustále ji kontrolovala, že je v pořádku. Po příletu do Reykjavíku musela učitelka do karantény v hotelu. Pohostinnost letušky ale pokračovala dál a Marise na hotelovou izolaci poslala malý vánoční stromek se světýlky. "Bylo to krásné, je opravdový anděl," dodala Marisa Fotieová.